Marta Temido dá explicações sobre o caso das gémeas: Presidência fez o “habitual”

O Ministério Público está a investigar o caso das gémeas luso-brasileiras com uma doença rara que foram tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com um medicamento que custa dois milhões de euros. O caso foi revelado pela TVI e deixou algumas dúvidas já que as meninas viviam no Brasil e a família seria conhecida da companheira do filho do Presidente da República. Nesta quinta-feira, a Ministra da Saúde à época deste caso, Marta Temido, dá explicações em entrevista PÚBLICO/Rádio Renascença que ouvimos em excerto neste P24.

