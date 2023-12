A loucura dos Morangos com Açúcar está mesmo de volta? #ComoAssim

São poucos os fenómenos pop portugueses capazes de esgotar, de uma assentada, três vezes a SuberBock Arena, no Porto, quatro vezes a Altice Arena, em Lisboa, e mais umas quantas salas (e estádios) por todo o país. Mas os Morangos com Açúcar conseguem.

Os gritos de fãs de todas as idades, nos concertos esgotados da digressão nacional dos D’ZRT deste ano, são uma espécie de eco do passado televisivo no Portugal presente.

A série Morangos com Açúcar foi um fenómeno e, 20 anos depois, está de volta. E à sua volta, gira a máquina — os concertos das bandas saídas da série, a parceria com a Prime Video para produzir as novas temporadas e disponibilizar as antigas. Tudo deixa um cheirinho a anos 2000 no ar.

Mas estará o fenómeno mesmo de volta? Será que os novos Morangos, num formato e numa época diferente, vão conseguir chegar às gerações mais jovens da mesma maneira?

Neste #ComoAssim, olhamos para o fenómeno Morangos com Açúcar – o que era há 20 anos e o que quer ser agora, em 2023. Para isso, visitamos um dia de gravações da nova temporada da série, conversamos com actores - os antigos e os novos - e com fãs dos primeiros Morangos.

