Recordar António Variações, porque “ele merece”

Nos anos 1980, Teresa Couto Pinto teve "o privilégio" de ser amiga, manager e fotógrafa de António Variações. Das cerca de 200 fotografias do artista que realizou dos vários estágios da sua curta, mas icónica e meteórica, carreira, cinco encontram-se presentemente para venda, no site da Terra Esplêndida, empresa a quem a fotógrafa entregou a gestão do acervo.

"A venda destas cinco fotografias [autografadas] tem como objectivo recolher fundos para se proceder a uma digitalização meticulosa, rigorosa, dos negativos fotográficos", explica ao P3 a fotógrafa. "Pretendo, em 2024, poder ampliar as fotografias nos mais diversos tamanhos e fazer uma grande exposição dedicada ao António. Ele merece essa homenagem, 40 anos após o seu falecimento."

É sempre com carinho que Teresa recorda os momentos que viveu com Variações, no início dos anos 1980, quando frequentava o seu salão de cabeleireiro e a sua casa. "Tive uma relação privilegiada com ele", explica. Se Variações não tivesse falecido tão jovem, apenas dois anos e meio após o seu início de carreira, mais fotógrafos teriam tido possibilidade de retratá-lo, refere. "Felizmente, eu pude fotografá-lo, ou haveria muito pouca coisa do António. Não foi intencional, foi um acaso que adveio do facto de trabalharmos juntos, de ser sua manager. Assim sendo, sinto-me muito responsável pelo acervo e por manter a imagem e carisma que ele transmitia através das fotografias."

Após a publicação do livro António Variações, em 2020, e das várias entrevistas que deu na sequência desse lançamento, "pouco resta, de novo, para contar sobre os nossos tempos de convívio", observa. Algumas das histórias, acompanhadas de fotografias até então inéditas, podem ser conhecidas num artigo que o PÚBLICO lançou em Outubro desse ano.

Existem cem cópias de cada fotografia disponíveis para venda, em edição limitada, impressão fine art, numeradas e com autógrafo da autora. As mais vendidas são, até ao momento, as mais icónicas, refere, aludindo, por exemplo, para a fotografia de Variações com a tesoura. "Mas todas são fotografias de que gosto muito. Foram escolhidas com muito critério e cuidado."

Recordar e celebrar António Variações é, afinal, o seu derradeiro objectivo. Em 2020, quando o jornal britânico The Guardian lançou um artigo sobre o artista, e quando uma portuguesa a residir nos Países Baixos a contactou com o intuito de descobrir qual era a barbearia onde tinha trabalhado, na Holanda, Teresa percebeu que Variações não suscita interesse apenas em Portugal. "Há muitas pessoas, hoje, que conhecem o António e as suas músicas, dentro e fora do país. Pretendo que a futura exposição possa ir ao encontro das muitas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, ao encontro das pessoas que sentem o António como delas."