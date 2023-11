A cor das cenouras

O casamento foi na serra e os padrinhos foram a Esperança e o marido. O Urso decidiu que enquanto estivesse a combater em África, a São ficaria a viver com o pai dele. Depois, quando regressasse, veria se continuariam ali. O Severo disse que trataria bem da nora, o Urso deu-lhe um estalo, era ela que iria tratar dele e não o contrário, ele é que estava numa cadeira de rodas, ela só tinha de cumprir os papéis que Deus e a Natureza lhe destinaram, doméstica e, mais tarde ou mais cedo, mãe, lavar a loiça, limpar a casa, dar de mamar, empurrar a cadeira do rodas, encher chouriças no Inverno e tratar da horta, dos verdes todos, grelos, couves e cenouras, limpar o rabo e o ranho dos filhos, ir à missa e ao mercado. As cenouras não são verdes, corrigiu o Severo. O Urso tentou dar-lhe um pontapé, mas desequilibrou-se, falhando o alvo e magoando a canela na perna da mesa. Bebeu dois medronhos de seguida por causa da dor, intervalando a bebida com calão e batendo a mão três ou quatro vezes na mesa após engolir de um trago o conteúdo de cada copo. A São evitava olhar para eles. Estava sentada num canto, num mocho, com as mãos pousadas nos joelhos e só se levantava para tratar do lume ou para ir buscar mais garrafas.

