Um serviço de rent-a-car moderno com um nome histórico. Sabe qual é?

Viajar traz-nos a adrenalina de viver experiências novas e de conhecer realidades distintas. No entanto, quando se quer resolver problemas concretos – como alugar um automóvel num local novo – nem sempre a imprevisibilidade é positiva. Afinal, poucas sensações são tão reconfortantes como encontrar uma marca familiar quando se viaja para um destino desconhecido. E é aí que a SIXT, com as suas inúmeras opções de mobilidade e a sua vasta rede de lojas, se torna num aliado natural.

Em Portugal, a SIXT conta com mais de três dezenas de balcões e tem já novas aberturas previstas para 2024; e a nível global conta também com uma forte presença geográfica: está em todos os continentes, contando com mais de duas mil localizações em mais de 105 países. Uma garantia de que, independentemente de onde esteja, terá acesso à melhor experiência, com o conforto de saber com o que contar.

Aliás, não é apenas na oferta que a SIXT é abrangente. A sua história é também longa e rica. Há 111 anos que a SIXT está presente na vida de todos aqueles que querem chegar mais longe. E se em 1912, na Alemanha, a marca começou com uma loja que tinha apenas três automóveis disponíveis para aluguer, hoje a SIXT tem uma frota superior a 250 mil veículos em todo o mundo.

Ano após ano, o objectivo é estar cada vez mais perto do cliente. Chegar a todos. É, por isso, na consistência e na inovação que reside a garantia de um serviço de excelência altamente personalizado.

1. Mobilidade sem limites onde quer que esteja

Está numa cidade nova com a família completa e precisa de um automóvel de sete lugares ou mais? Ou está numa escapadinha a dois e pretende tornar a viagem ainda mais memorável com o aluguer de um desportivo? Estas são apenas algumas das soluções de mobilidade da SIXT que aliam diversidade de oferta a uma extensa rede de atendimento.

Com mais de 30 balcões em Portugal e seis novas lojas abertas em 2023 (ver caixa), a SIXT está sempre perto de si. Por exemplo, se viajar de avião já sabe com quem contar: a SIXT está em todos os aeroportos nacionais (Continente e ilhas), sendo que no próximo ano está prevista a abertura de mais estações em Faro e em Lisboa. O objectivo é, através do alargamento da presença geográfica, apostar no crescimento contínuo da empresa, levando até ao cliente uma oferta global de soluções de mobilidade.

Ao criar mais estações, a SIXT consolida a presença nacional e o crescimento da marca em Portugal, bem como o reconhecimento desta por parte do cliente, tanto a nível nacional como internacional. É por esta mobilidade sem limites, de norte a sul do país (e ilhas), que o cliente confia na SIXT.

Em 2023 a SIXT abriu seis novas lojas em Portugal: Viseu

Aveiro

Almada

Lisboa – Tivoli

Portimão

Albufeira

2. Atendimento permanente em viagem: o descanso de saber com quem contar

Quem nunca teve um imprevisto em viagem a horas tardias da noite? Saber que do outro lado da linha está alguém disponível para o ajudar a qualquer hora (e dia da semana) traz um conforto adicional a todos os clientes da SIXT. Com um atendimento permanente (24 horas por dia, 7 dias por semana), os serviços da SIXT têm como principal mote o “claim” da marca: “Expect Better”. Ou seja, há que exceder as expectativas dos clientes.

E reflexo disso são as distinções recebidas em 2023 nos World Travel Awards, considerados os “óscares” do turismo e que são atribuídos pelos profissionais do sector à escala mundial. Nesta última edição, a marca centenária recebeu os seguintes prémios: Europe’s Leading Business Car Rental; Europe’s Leading Chauffer Company e Europe's Leading Luxury Car Rental Company.

3. Alugar um carro de luxo nas férias. Porque não?

Quem nunca sonhou conduzir um automóvel topo de gama numa viagem? Nas suas próximas férias – e graças ao serviço SIXT Luxury – os seus sonhos podem tornar-se realidade. A frota de luxo conta actualmente com nove modelos recentes da marca Porsche* lançados em 2023.

Outra das opções passa pela frota “premium”, que disponibiliza viaturas com menos um ano, uma gama mais diversificada e ampla, bem como, claro, um atendimento ao cliente dedicado, 24 horas por dia, sete dias por semana. Já está a imaginar-se a conduzir um carro topo de gama em Portugal ou no estrangeiro? A SIXT está aqui para isso.

*Porsche Panamera 4 E Hybrid; Porsche Panamera ST; Porsche 718 Boxster; Porsche 911 Carrera Cabrio; Porsche 911 Coupé; Porsche 911 Targa; Porsche Cayenne E-Hybrid; Porsche 718 Cayman; Porsche Macan.

Sabia que... O Grupo JAP é, desde Dezembro de 2014, o Master Franchise SIXT para Portugal? E sabia ainda que, em 2022, a SIXT teve a nível global o melhor ano de sempre e um desempenho melhor do que nunca no exercício financeiro? A empresa alcançou em 2022 um crescimento anual nas receitas consolidadas de 34,3%, para 3,07 mil milhões de euros.

4. Motoristas experientes sempre disponíveis

É um dos serviços menos conhecidos da SIXT, mas dos mais apreciados pela comodidade que traz a quem viaja: a possibilidade de contratar um motorista pessoal onde quer que vá. O SIXT Ride presta um serviço que se adapta às suas necessidades específicas, dando-lhe a comodidade e a confiança de ter à disposição motoristas que lhe asseguram a máxima segurança.

Este é um serviço destinado tanto a particulares como a empresas, disponível quer em estilo económico ou em primeira classe, e em que o cliente pode contar também com uma tipologia variada de viaturas.

5. Conveniência e adaptação às suas necessidades em todos os canais

Seja numa cidade onde facilmente poderá deslocar-se a uma loja SIXT ou num destino mais remoto onde dispõe apenas de uma ligação à Internet, saiba que pode contar com a SIXT. Graças à app SIXT poderá, num único lugar, ter acesso a todas as opções de mobilidade da marca e uma experiência em tudo semelhante ao site e com soluções adaptadas à sua realidade.

Por exemplo, sabia que pode pedir um GPS ou requisitar uma cadeira infantil? Com a SIXT pode ainda adicionar um segundo condutor ao seu pedido de aluguer e incluir um seguro contra todos os riscos. Tudo para que o mais importante quando viaja seja o desfrutar da experiência.