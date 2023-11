Sporting reencontra Atalanta: não haverá melhor altura para uma vingança

“Leões” defrontam emblema italiano, em Bérgamo, de olho no primeiro lugar do grupo na Liga Europa.

Ao nono jogo da época, o Sporting sentiu o sabor da derrota pela primeira vez. O optimismo reinava, Alvalade teve a sua maior enchente da época (mais de 42 mil espectadores), mas quem ganhou foi a Atalanta (1-2), graças a uma grande primeira parte, embora os “leões” tenham equilibrado e estiveram perto do empate. Depois desse jogo Rúben Amorim disse que essa derrota iria “dar jeito noutro dia”. Esse dia chegou. O Sporting estará nesta quinta-feira, em Bérgamo (17h45, SIC), para pôr em prática aquilo que aprendeu, vingar-se da Atalanta no seu próprio estádio e, de caminho, agarrar-se ao primeiro lugar do Grupo D, o único que dá o acesso directo aos oitavos-de-final da Liga Europa.

Esta talvez seja a melhor altura para defrontar a Atalanta, uma equipa que não estará no seu melhor momento e a quem falta muita gente importante. Nos oito jogos que se seguiram após a visita a Alvalade, a formação de Bérgamo venceu apenas três (Génova, Empoli e Sturm Graz), perdeu outros três (Lazio, Inter e Nápoles) e empatou dois (Sturm Graz e Udinese), seguindo num discreto 8.º lugar na Série A italiana. E as ausências são algumas, sobretudo no sector defensivo. É garantido que Gasperini não irá contar com os experientes centrais Rafael Toloi e José Palomino, nem com Zappacosta, lateral internacional italiano, Ketelaere, avançado belga, e Touré, ponta-de-lança maliano que ainda não jogou nesta temporada.

“Mais italianos”

Mas a Atalanta, que lidera o agrupamento, pode dar-se ao luxo de ser cautelosa neste reencontro com o Sporting – já tem garantido um dos dois primeiros lugares e pode jogar para dois resultados, empate e vitória, para ficar no topo. Já os “leões”, que ainda não têm nada garantido, precisam de ganhar por dois golos de diferença para ficarem em vantagem no desempate com a formação italiana. Para que isso aconteça, diz Amorim, o Sporting não pode repetir os erros da primeira mão.

“Sabemos como a Atalanta joga e temos de melhorar em relação ao primeiro jogo. Ainda não estamos qualificados, temos de pensar na qualificação. Nesse primeiro jogo, não foram erros só nos momentos sem bola, em que fomos precipitados, mas principalmente com bola”, começou por dizer Amorim já em Bérgamo, reforçando depois que os “leões” vão precisar de maior maturidade neste segundo confronto.

“Temos de ser mais maduros, ser um bocadinho mais italianos, não ter problemas de defender um bocadinho mais e escolher melhor o momento de pressão”, referiu ainda o técnico “leonino”, que não deixou de assinalar a sua ambição nesta Liga Europa: “Queremos ser fortes na Europa, fomos uma equipa forte no ano passado na Europa e não o fomos no campeonato. Isso faz parte do crescimento do clube, temos uma taça europeia e queremos mais. Temos jogadores muito talentosos e estamos preparados para este desafio.”

Esta viagem a Bérgamo fica marcada pelo acidente rodoviário sofrido por Marcus Edwards durante a manhã, a caminho de Alcochete. O jogador britânico saiu ileso do acidente e seguiu caminho com a comitiva para Bérgamo, mas Amorim não tinha resposta quando lhe perguntaram se ele iria estar disponível para o jogo. “Temos de esperar, porque não fez o último treino. Ele é um jogador especial e muito importante, é dos melhores a tirar jogadores da frente”, referiu o técnico.

Frente à Atalanta, “uma equipa que joga há muito tempo junta e com o mesmo treinador”, Amorim não abriu o jogo quanto à presença de Edwards, nem quanto à possibilidade de ter Paulinho e Gyökeres no “onze” inicial (“depende dos adversários”), mas deixou no ar a possibilidade de St. Juste ser o escolhido para lateral-direito – “poderá ser essa a opção”. Fora das contas para o compromisso europeu estão Daniel Bragança e Ivan Fresneda.

Há pouco menos de dois meses, a Atalanta ganhou em Alvalade num jogo dividido ao meio. Gian Piero Gasperini, o experiente técnico da formação de Bérgamo, quer recuperar a primeira metade desse jogo.

“Em Lisboa, tivemos a nossa melhor primeira parte da temporada, mas sofremos na segunda. Em casa, isso não pode acontecer”, assinalou o técnico italiano.

Apesar do empate poder ser suficiente para garantir o primeiro lugar, a Atalanta, reforça Gasperini, não vai jogar para o empate. “Não podemos jogar para o empate. Vamos disputar o jogo frente a uma das equipas que está nas posições cimeiras em Portugal e que está a fazer coisas muito interessantes”, frisou o italiano, ressalvando a importância de terminar em primeiro do grupo: “Até Março, podemos pensar apenas na Série A, isso iria dar-nos dois ou três meses para termos os jogadores todos disponíveis.”