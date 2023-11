Instituto da Conservação da Natureza reconhece destruição de habitat em Sines

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas admite que as obras destinadas à construção do centro de dados de Sines, um empreendimento sob investigação judicial, destruíram um habitat protegido, em concreto um charco temporário.

Na sequência de uma fiscalização realizada entre 13 e 17 de Novembro, o ICNF divulgou um comunicado esta terça-feira no qual anuncia que deu conta das conclusões desta acção à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, entidade responsável pela instrução e decisão dos processos contra-ordenacionais relativos aos incumprimentos detectados,

“Na acção de fiscalização realizada, o ICNF registou que, dos dois locais identificados contendo vegetação a translocar, um deles foi parcialmente aterrado, não tendo sido apresentado ainda o necessário Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução por parte do promotor, enquanto o segundo, devido provavelmente a alterações ambientais, encontra-se invadido por espécies exóticas”, refere a mesma nota de imprensa, onde é explicado que, apesar de os dois charcos temporários identificados nos terrenos do projecto terem sido registados como degradados pelos especialistas, da respectiva declaração de impacte ambiental constava uma medida de compensação da perda de habitat que previa a translocação de exemplares de uma espécie de urze chamada Erica ciliaris.

Escutas levadas a cabo pelos investigadores da Operação Influencer mostram que depois de ter avisado que iria dar parecer desfavorável ao projecto do centro de dados de Sines, por causa das espécies e dos habitats prioritários ali existentes, o presidente do ICNF acabou por aceitar que fosse erguido numa zona que a lei protege por causa da existência de exemplares de falcões-peregrinos e outras espécies ameaçadas, bem como por via dos habitats da flora e da fauna, nomeadamente charcas. Diz o Ministério Público que Nuno Banza sucumbiu às investidas de Galamba e do então chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária.

Ouvido pelo PÚBLICO, Nuno Banza garantiu que não tenciona demitir-se.