Transição energética “tem de se traduzir num impacto positivo para as pessoas”

No segundo episódio do Eurotopia, fazemos um percurso pelas políticas ambientais europeias e pelos desafios económicos e sociais da transição verde. O objectivo da neutralidade carbónica na UE até 2050, a COP28 e os problemas do sul global são alguns dos tópicos em destaque.

Com Vera Ferreira, doutoranda em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, e Francisco Paupério, doutorando em Biomedicina e Biologia integrativa e candidato às primárias do Partido Livre para as Eleições Europeias, e moderação de Joana Gama Gomes e Marta Ferreira.

O Eurotopia é um podcast quinzenal da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, André Teixeira, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.

