Nasceu um rinoceronte de Sumatra na Indonésia. Há menos de 80 no mundo

Um macho de 25 quilos nasceu num santuário na Indonésia, aumentando a população do parque para dez. Há menos de 80 rinocerontes destes no mundo — e todos estão no país asiático.

Nasceu outro rinoceronte de Sumatra num santuário na Indonésia, na semana passada, disse o ministro do Ambiente. Este é o segundo animal desta espécie em "perigo crítico" de extinção que nasce no santuário este ano.

O rinoceronte, o mais pequeno e peludo da espécie, nasceu no sábado passado no Santuário de Rinocerontes de Sumatra do Parque Nacional de Way Kambas, na província de Lampung. É um macho com cerca de 25 quilos. A sua mãe, Delilah, nasceu no mesmo parque em 2016.

"Este nascimento afirma o compromisso da Indonésia em conservar rinocerontes, especialmente os de Sumatra", disse o ministro do Ambiente, Siti Nurbaya, em comunicado.

O rinoceronte nasceu de um acasalamento natural, disse a Fundação de Rinocerontes da Indonésia, levando a população do santuário a fixar-se nos dez rinocerontes.

Um levantamento feito pelo governo em 2019 reportou que havia menos de 80 rinocerontes de Sumatra no mundo. Todos eles estão na Indonésia.

O rinoceronte de Sumatra é o único rinoceronte com dois cornos que pode crescer até ao metro e meio, e pesa entre 500 e 960 quilos. No mês passado, uma fêmea de 27 quilos nasceu no mesmo local.