Jornalismo e inteligência artificial: aliados ou inimigos?

O Repórter 360 deslocou-se até à Web Summit, uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, para perceber de que forma é que a inteligência artificial influencia o jornalismo.

Inteligência Artificial, um dos temas mais debatidos na actualidade. Todos afirmam ser a inovação do momento, uma falácia bem trabalhada que ilude os mais desatentos. Google Maps, Siri, Google Tradutor e até mesmo Spotify são exemplos do quão envolvida esta ferramenta está no nosso dia-a-dia. Capaz de se estender às mais diversas áreas não deixa ninguém indiferente.

O quadro de opiniões é consensual entre a jornalista Karla Pequenino, o apresentador Daniel Catalão, o repórter Alexandre Neves e a empresária Moojan Asghari. Todos os entrevistados não têm dúvidas de que a Inteligência artificial é um complemento inevitável no futuro do nosso dia-a-dia.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, os estudantes Constança Santos, Mariana Valle Dias e Rodrigo Santos foram até à Web Summit para explorar a integração da Inteligência Artificial no Jornalismo.

Reportagem de Constança Santos, Mariana Valle Dias e Rodrigo Santos. Coordenação de Luana Plácido. Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.​ Supervisão de Ruben Martins.

