Adam Rouhana vive o "paradoxo" de ser americano-palestiniano. Este é o retrato da sua Palestina

O fotógrafo Adam Rouhana tem dupla nacionalidade, norte-americana e palestiniana. Nasceu e cresceu em Boston, nos Estados Unidos, e vive actualmente entre Londres e Jerusalém. A sua família tem raízes, pelo menos desde há 400 anos, numa vila próxima de Haifa, que era, antes do nascimento de Israel, em 1948, parte do território palestiniano. "Visito a Palestina todos os anos desde que nasci para visitar a minha família", conta ao P3 o fotógrafo, em entrevista.

Começou a fotografar a Palestina há cerca de 20 anos, depois de, aos 12, lhe ter sido oferecida a sua primeira câmara fotográfica. Mais recentemente, sob orientação de Gilles Peress, fotógrafo da Magnum Photos, Rouhana documenta a realidade da Palestina; as fotografias da série Before Freedom, que iniciou em 2022 e que mantém em desenvolvimento, retratam o quotidiano da região, os momentos de simplicidade, mas também os elementos de opressão com que se defrontam os palestinianos, diariamente, num cenário convulso de ocupação.

"A minha posição, enquanto palestiniano e norte-americano, é um dos temas que exploro no meu trabalho", observa. "Ser palestiniano e norte-americano é algo intrinsecamente contraditório. Por um lado, uma percentagem dos impostos que pago nos Estados Unidos vai parar a Israel, e serve para que os israelitas mantenham em curso o seu processo de ocupação da Palestina. Por outro lado, ser americano confere-me alguns direitos que, de certo modo, me permitem dar continuidade ao meu trabalho e ser bem-sucedido enquanto palestiniano — não esquecendo que os direitos dos palestinianos têm sido restringidos pelo regime de apartheid israelita. É um paradoxo."

As fotografias de Adam Rouhana procuram "uma nova representação do povo palestiniano", dissociada dos momentos de grande tensão ou conflito que a generalidade das pessoas conhece de jornais e noticiários. Mas nem por isso as imagens que o fotógrafo recolheu são apolíticas ou acríticas. Afinal, em muita da paisagem da Cisjordânia ou de Jerusalém Oriental — o fotógrafo nunca entrou na Faixa de Gaza — existem indícios de opressão.

Os muros, fortificações, postos de vigia, os check points, o arame farpado, os locais de homenagem às vítimas mortais da ocupação, são alguns dos elementos que figuram, placidamente, nas fotografias aparentemente anódinas de Rouhana. É nesses elementos — porque não são visíveis as cicatrizes que permanecem na psique palestiniana, nem mesmo no pálido reflexo dos olhares dos retratados — que o fotógrafo se debruça para descrever uma existência desprovida de liberdade. A fotografia que mostra duas crianças gémeas, de trajes idênticos, junto posto controlo de Qalandia das Forças de Defesa de Israel, que separa o norte da Cisjordânia de Jerusalém, alude para a pesada herança que carrega quem já nasceu naquele contexto.

A série Before Freedom assenta, no fundo, sobre o conceito de liberdade. "Os palestinianos, em todo o território que é e já foi a Palestina — na Faixa de Gaza, em cidades ou vilas que passaram para o domínio israelita, ou na Cisjordânia — não são livres de praticarem o seu direito inalienável à autodeterminação, de serem quem desejam ser ou de fazerem o que desejam fazer. Mas seres humanos são seres humanos, não toleram liberdades restringidas — e isso é verdade também na Palestina."

"A política de Israel nega, de forma explícita que a terra onde os seus antepassados viveram durante séculos possa ser a minha terra", afirma Rouhana. Recorde-se que, após o êxodo forçado de mais de 700 mil palestinianos das suas terras, que ocorreu em 1948 na sequência da fundação do Estado israelita, não foi concedido aos palestinianos o direito de regressar. A maioria dos que foram forçados ao exílio (e a sua descendência) permanece, actualmente, nos territórios da Cisjordânia e Faixa de Gaza. A Cisjordânia debate-se, desde 1948, com a redução progressiva do seu território devido à expansão ilegal dos colonatos israelitas, e a Faixa de Gaza vive, desde 2006, um cerco imposto por Israel, que controla o acesso de pessoas e bens, os recursos energéticos e hídricos do território.