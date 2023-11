Natal da alegria para todos

1. Todos os anos nasce a pergunta: o dia 25 de Dezembro é uma data histórica ou uma construção simbólica? Actualmente, a Igreja Católica, as Igrejas Protestantes e as Igrejas Ortodoxas de Constantinopla, de Alexandria, de Antioquia, da Roménia, de Chipre e da Grécia celebram o Natal no dia 25 de Dezembro. Todas as outras Igrejas Ortodoxas o celebram no dia 6 de Janeiro, quando a Igreja Católica celebra a Epifania. A Igreja da Arménia celebra o Natal a 18 ou 19 de Janeiro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt