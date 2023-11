Alejandro Garnacho o miúdo dos grandes golos

O jovem jogador do Man. United tem como ídolo Cristiano Ronaldo e escolheu a Argentina para poder jogar com Messi.

Foi um daqueles golos de fazer levantar um estádio. Um estádio inteiro, ou seja, os adeptos daquela equipa mas também os do adversário. Foi isso que Alejandro Garnacho conseguiu, ontem, no jogo entre o Everton e o Manchester United que os “red devils” venceram por 3-0. Na sequência de um cruzamento de Diogo Dalot, o argentino saltou, voou e foi buscar a bola enviada pelo português bem lá acima, rematando de bicicleta de forma indefensável para Jordan Pickford.

Foi este golo de bicicleta logo aos três minutos que inaugurou o marcador de uma partida dominada pelo Manchester United, que teve Bruno Fernandes (para além de Dalot) como titulares e que permitiu aos “red devils” somarem o terceiro triunfo consecutivo e subirem mais uns degraus na Premier League.

Mas quem é este Alejandro Garnacho, habituado a marcar grandes golos, em especial ao Everton? É um avançado de apenas de 19 anos, que nasceu em Madrid e iniciou a sua carreira no Atlético, antes de, no ano de 2020, ter sido contratado pelo Manchester United.

No “Teatro dos Sonhos” tem construído o seu, aos poucos, e já ganhou vários prémios, talvez o mais importante face à sua idade foi o de “melhor jovem do ano do Manchester United”.

A tendência para marcar grandes golos não é nova em Garnacho, que foi o autor de outro golaço na Taça de Inglaterra para equipas jovens, precisamente contra o Everton, e que acabou nomeado como golo do mês do Manchester United em Fevereiro de 2022.

A sua estreia na equipa principal dos “red devils” foi a 28 de Abril, quando entrou na equipa para o lugar de Anthony Elanga.

Na selecção, Garnacho optou por jogar pela Argentina, em vez de Espanha, país onde nasceu e que representou até ao escalão sub-18. Justificou essa decisão com o facto de se sentir mais identificado com a cultura do país da sua mãe e com o desejo de poder jogar ao lado de Messi. E estreou-se pela selecção “albiceleste” em Junho de 2023, numa partida particular contra a Austrália.

Filho de pai espanhol antigo jogador e treinador, o futebol entrou cedo na vida de Garnacho que começou a treinar no Getafe com apenas seis anos. Aos 11 passou para o Atlético de Madrid, onde aprimorou as suas capacidades, mas em Outubro de 2020, o Manchester United foi buscá-lo, pagando 420 mil libras. Garnacho diz que escolheu o clube inglês por causa de Cristiano Ronaldo, que é o seu ídolo. E também por causa do treinador Erik ten Hag, que tem a reputação de promover jovens atletas e de apostar neles.

A época passada foi de altos e baixos. Estreou-se a titular pelo Manchester United pela equipa principal do Manchester United a 27 de Outubro, na confortável vitória do emblema inglês sobre o Sheriff Tiraspol na Liga Europa e a 3 de Novembro assinou o seu primeiro golo como “red devil” também numa partida da Liga Europa, contra a Real Sociedad.

Mas também sofreu, em Março, uma lesão que o colocou longe dos relvados vários meses. Regressou em Maio e apontou o segundo golo do triunfo do Manchester United sobre o Wolverhampton. E terminou a temporada com cinco golos e cinco assistência num total de 38 jogos.