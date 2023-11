O "sol negro" que paira sobre as autocracias do mundo

Nika Sandler “viaja” à boleia do Google Street View em busca da distopia. The Black Sun of Autocracy, o projecto que desenvolveu ao percorrer, virtualmente, os territórios da China, Bielorrússia, Cuba, Coreia do Norte, Irão, Rússia, Turquemenistão, Algéria, Venezuela, Marrocos, Uzbequistão, “entre outros”, surge do interesse da fotógrafa por este tipo de sistema político totalitário.

“Defino autocracia como um sistema de governo em que o poder está concentrado nas mãos de uma só pessoa ou partido e que conduz ao abuso de poder”, explica ao P3, em entrevista. “Um exemplo disso é o assassinato de Mahsa Amini pela polícia da moral, que decorreu do facto de ela não estar a utilizar o hijab correctamente, e a repressão popular que se seguiu, durante os protestos, no Irão.” Um outro exemplo, refere, é o controlo da informação que é realizado pelo governo chinês através do uso da Grande Firewall, que serve para restringir, filtrar e monitorizar o conteúdo que é acessível online aos seus cidadãos. “Escolhi os países de regimes autocráticos porque me preocupam as relações [internacionais] com esses países e o que acontece dentro deles.”

A ideia para o projecto surgiu enquanto a jovem artista “caminhava” virtualmente pelos países que mais suscitavam o seu interesse. “Durante o processo, reparei que existiam círculos negros no céu. Via-os com frequência. Isso alarmou-me e fez-me pensar num sol negro, em forma de bomba, que brilhava sobre esses países.” Esse “sol negro” que irradia sobre os cidadãos oprimidos tornou-se o centro do projecto. “Outros elementos captaram a minha atenção, como pessoas sem rosto, partes de corpos que estavam ausentes, como que arrancados, e elementos naturais e objectos cortados. Era exactamente assim que eu desejava retratar a essência destes regimes.”