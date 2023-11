Sporting depende de si para seguir na Liga Europeia, Benfica está quase fora

Imparável no campeonato, o Sporting tem estado menos bem na Liga Europeia. Mas, após perder os dois últimos jogos do Grupo H, nas visitas ao Constanta e aos húngaros do Tatabanya, a equipa de Ricardo Costa recebeu nesta terça-feira o emblema magiar e venceu por 36-28, em jogo da 4.ª jornada da prova.

Antes do início da partida, o Sporting já tinha recebido uma boa notícia, com a surpreendente derrota do Constanta, líder do grupo H, frente aos polacos do Chrobry Glogow, últimos do grupo. Isso significa que se os “leões” vencerem os três jogos que faltavam, terminam em primeiro lugar do grupo. E o primeiro desses triunfos já foi alcançado.

Se, há uma semana, o Sporting tinha perdido por 29-31 na Hungria, desta vez, os sportinguistas dominaram e ficaram com vantagem no confronto frente a um dos rivais directos, subindo ao 2.º lugar do grupo, sendo que os dois primeiros são apurados.

Apesar de ter permitido que o adversário reentrasse na disputa do resultado por algumas vezes, a vitória dos “leões” nunca esteve em causa. E, em termos individuais, o central Natan Suárez fez uma excelente exibição, com oito golos e uma eficácia de 100%.

Já Benfica e ABC/UMinho perderam os seus jogos, com os minhotos a ficarem pelo caminho e os “encarnados” a ficarem praticamente eliminados da competição, a duas jornadas do fim da fase de grupos.

Em terceiro lugar nos seus grupos, após quatro jornadas, Benfica e ABC/UMinho precisavam de vencer para ter esperanças para as duas rondas que faltam. Agora, só a equipa da Luz tem remotas possibilidades de ainda chegar ao segundo lugar e apurar-se.

Se, na semana passada, os “encarnados” deram luta até ao fim, perdendo com os alemães do RN-Löwen (actuais vencedores da prova) apenas nos últimos segundos do encontro, na partida desta terça-feira o Benfica foi muito ineficaz e pagou por isso, sendo derrotado por 39-30.

A boa exibição do guarda-redes dos alemães, Joel Birlehm — terminou a partida com 18 defesas, em 48 remates — foi decisiva para que o resultado final pendesse para o lado germânico de forma clara.

O Benfica somou assim a terceira derrota consecutiva em todas as competições, a segunda na Liga Europeia, complicando as suas contas no Grupo A — após quatro partidas, o Benfica soma apenas dois pontos, fruto de uma vitória e três desaires.

No Grupo D, o ABC/UMinho foi até à Dinamarca para perder com o Skjern Handbold, por 32-25, sendo já certo que vai ficar pelo caminho e não conseguirá o apuramento para a Ronda Principal.

Os minhotos ainda chegaram a comandar, com 6-7, numa fase em que o jogo estava repartido, mas aos 20 minutos os dinamarqueses ficaram a vencer por dois, com 10-8.