Wisdom: o tributo de João a uma escola “milagre” em Acra

Foi “por acaso” que João Miguel Barros, fotógrafo e advogado residente em Macau, se cruzou com a Wisdom Preparatory Academy, em Acra, capital do Gana.

A viagem à capital ganesa tinha um propósito diferente. No âmbito de um projecto fotográfico sobre boxe, João queria acompanhar o trabalho do pugilista ganês Emmanuel Danso. E foi com o boxe em mente que viajou até Acra.

Enquanto acompanhava os treinos do pugilista, o fotógrafo ficou a conhecer a Wisdom Preparatory Academy. “Por volta das cinco da tarde, os pugilistas do grupo de Danso treinavam no pátio da escola”, diz, em entrevista ao P3.

O edifício é uma antiga mansão, uma imponente casa senhorial. Desde 1986 que é uma escola: primeiro, para crianças com apetência para o futebol; depois, a partir de 1992, integrou o sistema de ensino nacional do Gana e passou a receber turmas que vão do pré-primário ao secundário.

O edifício foi o que chamou a atenção do fotógrafo num primeiro momento: as marcas do tempo, a falta de manutenção. “Pareceu-me um milagre como é que um pequeno grupo de professores conseguia exercer ali a sua missão de educar crianças”, conta.

O ambiente no interior era “um bocado caótico”: “Dentro da escola coexistiam o ensino em salas de aulas, tutoria de crianças com dificuldades e brincadeiras nos espaços mais degradados”, explica o advogado. Além disso, avança o fotógrafo, era difícil conter o entusiasmo das crianças “com a presença de um estrangeiro com uma máquina fotográfica na mão”.

João Miguel Barros foi a Acra várias vezes — e voltou à escola outras tantas. Na primeira vez entrou na escola com um certo “pudor”, por sentir que se estava a “intrometer na dinâmica instalada”, mas com o tempo foi adquirindo “a confiança dos professores e dos miúdos”.

Destas visitas, o momento que mais o marcou aconteceu na sua última visita à escola: “Na última vez, antes da pandemia, levei várias caixas de material escolar e desportivo para que cada aluno tivesse um kit escolar. À chegada, tinha uma folha na entrada a desejar-me as boas-vindas”.

Para o advogado de carreira “sair” da sua profissão para “não enlouquecer” sempre foi uma necessidade. Já percorre este “caminho paralelo” desde os tempos da faculdade.

A exposição Wisdom, que resultou do acervo de fotografias sobre a Wisdom Preparatory Academy, está em exposição na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pode ser visitada até dia 8 de Dezembro. Para João Miguel Barros o local da exposição tem um significado especial: foi a escola onde entrou, em 1976, e se formou em Direito.