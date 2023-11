Jogos com História: Portugal e Islândia, uma relação sem derrotas portuguesas

Depois do desempenho mediano no Euro 1996, em Inglaterra, quando um golo de Poborsky cortou a caminhada portuguesa nos quartos-de-final, pairava no ar a dúvida sobre o que podia valer, realmente, a chamada “geração de ouro” que tinha sido campeã mundial Sub-20 em 1989 e 1991. Iria o futebol português dar o salto para se tornar uma potência global ou continuaria reduzido ao seu papel de actor secundário? O afastamento subsequente do Mundial 1998 reforçou essas dúvidas, mesmo perante circunstâncias atenuantes, como a inacreditável expulsão de Rui Costa na Alemanha, quando Portugal ganhava por 1-0 e tinha a porta do Mundial à vista…

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt