Pesadelo na Itália

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, quer reforçar o seu poder na próxima legislatura e, para isso, propõe uma solução: a eleição directa do primeiro-ministro, esvaziando os poderes do Presidente da República e diminuindo o próprio Parlamento. É o projecto de um "governo forte". O Conselho de Ministros aprovou o projecto no passado dia 3 e o Presidente Sergio Mattarella já o remeteu ao Conselho de Ministros para permitir o debate parlamentar.