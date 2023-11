Comida de conforto modernizada, no próximo webinar Entre Chefs

Os consumidores ainda procuram os sabores tradicionais, que evocam memórias e locais que lhes são queridos. Contudo, existe uma expectativa para que essa gastronomia tradicional, muitas vezes apelidada de "comida de conforto", não caia na rotina e se torne desinteressante.

Como ultrapassar este desafio no sector HORECA torna-se assim o tema do próximo webinar Entre Chefs, o terceiro e último deste ano de 2023, que está inserido no projecto conjunto entre o PÚBLICO e a Unilever Food Solutions. Pode ver em baixo um trailer do webinar.

Depois do primeiro webinar dedicado ao tema “Menus com Baixo Desperdício”, que contou com a presença do Chef Jorge Fernandes, Chef Executivo da rede de hotéis Memmo, ao qual se seguiu o tema das "Proteínas Conscientes" que contou com o Chef Executivo do Restaurante KaiLua, Octávio Franco, chegamos assim à conclusão desta edição do projecto Entre Chefs com um tema que anuncia o Inverno que está para chegar.

Manuela Brandão, Chef do Restaurante Pap'Açôrda, junta-se ao Chef Executivo Unilever Food Solutions, Carlos Madeira, para que juntos possam reflectir e partilhar algumas das suas experiências com pratos tradicionais que podem e devem ser adaptados aos novos hábitos de consumo.

Uma vez mais, este será um momento de partilha das melhores práticas e conselhos - de chefs para chefs e para todos os que trabalham no sector HORECA. O objectivo destes webinars é criar um espaço de conhecimento que maximize a eficiência e evolução dos negócios.

