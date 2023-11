Tariq Zaidi traz da Coreia do Norte um retrato raro (mas autorizado) do país

As fotografias que Tariq Zaidi realizou na Coreia do Norte, antes do encerramento oficial das fronteiras do país, em Janeiro de 2020, têm como objectivo “desafiar os estereótipos e equívocos” geralmente associados ao país. São mais de cem as fotografias que, hoje, compõem o fotolivro North Korea, A People’s Paradise, lançado em Novembro pela editora alemã Kehrer Verlag.

Ao longo de dois anos, entre 2017 e 2019, o britânico viajou por várias vezes até à Coreia do Norte e percorreu várias zonas do país, de norte a sul, de este a oeste. “O fotógrafo mergulhou nas muitas paisagens e cidades para olhar de perto o país e a sua população”, pode ler-se no comunicado redigido pela editora e enviado por Zaidi ao P3. As imagens que o britânico recolheu no território revelam cenas do quotidiano da população norte-coreana, mas não penetram abaixo da superfície, limitando-se a descrever quase estritamente o que se desenrola em espaço público ou no interior de edifícios estatais. Não existe, ainda assim, garantia de que a máquina de propaganda norte-coreana não tenha preparado cuidadosamente todos os cenários para receber Zaidi; assim, este é o retrato "possível" e, naturalmente, propagandístico da Coreia do Norte.

São raros os fotógrafos que entram no território norte-coreano, e os retratos que existem do país e que chegam ao exterior são igualmente escassos e relativamente padronizados. É sabido que a Coreia do Norte produz uma realidade simulada para estrangeiros. Assim, Zaidi, que recusou ser entrevistado pelo P3, terá tido a companhia constante de guias destacados pelo governo, ao longo das suas incursões no país; esses guias determinam, invariavelmente, o que é ou não permitido fotografar. O livro resulta, assim, de uma selecção de fotografias autorizadas pelo regime de Kim Jong-Un.

Tariq Zaidi, fotógrafo autodidacta multipremiado, já viu o seu trabalho publicado mais de mil vezes em jornais e revistas de 90 países do mundo – The Guardian, BBC, National Geographic, CNN, Washington Post são alguns que deram destaque à sua obra fotográfica.