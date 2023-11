Sporting vence com reviravolta e continua líder da Liga

Foi mais um jogo de susto e de emoções fortes, mas o Sporting saiu vitorioso do seu confronto com o Estrela da Amadora, por 3-2. Voltou a ser Paulinho a marcar o golo que deu o triunfo aos “leões”, mas a grande figura foi Marcus Edwards, autor de um golo maradoniano e da assistência que manteve o Sporting firme na liderança. A equipa de Ruben Amorim chegou aos 28 pontos e jogará no Estádio da Luz, no próximo domingo, com uma vantagem de três pontos sobre o Benfica.

Foi o Sporting a prosperar no meio do caos, quando o jogo podia ter caído para qualquer lado – o Estrela quase conseguiu aproveitar esse caos a seu favor. Mas quando as equipas estavam organizadas, a cumprir o seu plano, a equipa de Rúben Amorim entrou paciente no jogo, talvez demasiado. Esperava que o Estrela arriscasse, que desse espaço, mas era como estar a jogar contra o seu próprio reflexo.

Positivo/Negativo Positivo Marcus Edwards O britânico é um jogador difícil de classificar. Nem sempre parece estar dentro do jogo, mas tem a capacidade de deslumbrar. O golo do empate é do outro mundo, e a assistência para Paulinho também é perfeita.

Positivo Leo Jabá Conquistou o penálti, converteu-o de forma competente e ainda fez a assistência para o golo que deixou o Estrela durante alguns minutos na frente. Antes disso, já tinha criado perigo. Negativo Sebastian Coates Desta vez, o capitão foi o elo mais fraco na defesa. Cometeu um penálti e deixou-se bater no lance do segundo golo.

Negativo Omurwa O central queniano do Estrela acaba por estar ligado aos três golos do Sporting. Deixou Gyökeres manobrar no lance do primeiro, não fechou a porta a Edwards no segundo e deixou Paulinho cabecear para o terceiro - ainda que, neste caso, o guarda-redes não fique isento de culpas.

A equipa da Amadora fazia exactamente o mesmo. Foi mais de meia-hora assim, com os “leões” a terem as melhores aproximações à baliza, mas sem nada que valha a pena referir com grande pormenor – apenas uma investida de Hjulmand pela área que terminou com um daqueles remates que podia também ser um cruzamento, mas que não foi nem uma coisa nem outra.

Mas o Sporting tem uma arma importante contra os jogos difíceis. Chama-se Viktor Gyökeres e dos seus pés saiu o lance do 1-0. Lançamento de linha lateral de Nuno Santos para o sueco, que, junto à linha de fundo, fez o passe atrasado na direcção de Daniel Bragança – de primeira, o médio leonino fez o primeiro golo do jogo, o momento alto de uma parte quase toda ela desinteressante. A segunda, claro, ia ser diferente.

Sérgio Vieira percebeu que podia ganhar alguma coisa ao ter mais um avançado em campo e, para a segunda parte, lançou Kikas. E o efeito foi imediato. Aos 48’, num contra-ataque, Leo Jabá investiu pela direita, fez o cruzamento e Coates, a tentar fazer o corte em carrinho, jogou a bola com o braço direito. Penálti bem assinalado e bem convertido por Jabá, num remate a que Adán não conseguiu chegar.

Era um sinal do que estava para vir. Os estrelistas aproveitaram o desacerto “leonino” para continuar a carregar e, aos 55’, Kikas, que tinha entrado dez minutos antes, fez o 1-2. Leo Jabá fez o passe em profundidade para a desmarcação de Kikas entre os centrais – teve espaço e atirou a contar. Logo na resposta, Hjulmand esteve perto do empate, mas o guardião António Filipe saiu-se bem.

Amorim não esperou mais. Tirou Coates, Matheus e Esgaio, meteu St. Juste, Inácio e Trincão. E a versão paciente do Sporting iria dar lugar a uma versão “tudo por tudo”. Colectivamente, as coisas não estavam a funcionar e, aos 70’, foi Marcus Edwards a assumir as despesas. Pegou na bola, fintou meia-equipa do Estrela e fez o 2-2. Metade do trabalho estava feito. E aos 79’, foi do britânico que saiu o cruzamento para Paulinho fazer o 3-2, mais uma vez o avançado minhoto a dar uma vitória aos “leões” – quatro das nove vitórias do Sporting no campeonato foram de golos dele.