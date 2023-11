Os idiotas úteis do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (Tsahal) prosseguem a árdua batalha de destruir a rede de túneis em que o Hamas se entrincheira. Do ponto de vista operacional, ainda não se podem vangloriar de grandes sucessos. E admitem um relativo desaire político: "[Os dirigentes do] Hamas queriam estas imagens, esta destruição", reconheceu o almirante Daniel Hagari, porta-voz do Tsahal. O Hamas está a forçar os israelitas a combater no terreno que escolheu.