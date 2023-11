Onde os electrodomésticos vão morrer (para se tornarem em matéria-prima)

Há uma montanha de alguns metros num dos cantos do armazém do centro da Veolia, onde uma unidade de desmantelamento e de separação de pequenos electrodomésticos está em plena actividade. Apesar do material que compõe a montanha ter passado por um processo de trituração, ainda é possível distinguir partes de teclados de computador entre muitos pedaços de plástico e de metal mais ou menos indistintos.

O plástico é dos materiais menos valiosos para a reciclagem que vão sendo destrinçados, separados e acumulados a partir de pequenos electrodomésticos e outros electrónicos como torres de computadores, aspiradores, ferros de engomar, modems de internet e televisão, comandos de televisão, carregadores, varinhas mágicas, torradeiras, Black and Deckers, telefones de casa, impressoras, nesta unidade do Centro Operacional de Resíduos da Veolia, em Santo Antão do Tojal, em Loures, que abriu a porta na sexta-feira de manhã para a visita de alguns órgãos de comunicação.

Mas há ouro, prata, ferro e outros metais mais valiosos do que o plástico que podem ser retirados de alguns daqueles objectos dispensados pelos consumidores e pelas empresas e que chegaram ali, a maioria graças à rede de recolha do Electrão, uma das entidades gestoras portuguesas do sistema integrado de gestão de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE).

A visita é o arranque do programa Electrão Open Day, com o mote: “Não saber mais sobre reciclagem é um desperdício.” Nos próximos meses, várias unidades de reciclagem vão estar abertas a diversos tipos de público “para ilustrar o que acontece aos resíduos depois de serem colocados nos pontos oficiais de recolha, sejam embalagens, pilhas ou equipamentos eléctricos usados”, explica um comunicado do Electrão.

Mal se entra no armazém (um dos vários edifícios daquele centro), é possível ver trabalhadores a desparafusar e a retirar os circuitos integrados dos modems, que têm metais valiosos. “São componentes delicados que não podem ser triturados”, explica Pedro Bonito, o responsável comercial da Veolia que nos guia não só pelo recinto, mas também pela lógica do que se passa ali. “Estas placas têm pequenas quantidades de materiais. Precisamos de recolher muitas quantidades para serem sujeitos a tratamento e recuperação daqueles materiais. Aí vão valer [dinheiro]”, acrescenta.

Não há reciclagem de materiais naquele centro da Veolia, as peças são desmanteladas, agrupadas por material e condicionadas para irem para outras entidades gestoras de resíduos capazes de fazer a reciclagem.

No armazém, o material mais nobre e que precisa de ma