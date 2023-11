Portugal pode ser mais competitivo com a biotecnologia

A biotecnologia está presente, desde há milhares de anos, em processos comuns integrados no dia-a-dia das populações, tais como a fermentação do pão, do vinho ou do queijo. O mesmo acontece actualmente, com presença nos alimentos que consumimos ou que damos aos nossos animais, no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, na produção de papel, energia ou têxteis. “É algo que está na nossa vida desde quando vamos lavar a roupa a baixa temperatura porque utilizamos uma enzima que é um produto biotecnológico, ou quando, em tempo de pandemia, conseguimos desenvolver uma vacina em poucos meses”, aponta Simão Soares.

O presidente da P-BIO, associação que congrega empresas ligadas ao sector da biotecnologia e das ciências da vida, falava durante a sessão de abertura do Biomeet 2023, o evento anual promovido pela associação, e que juntou investigadores, cientistas, académicos, empresários, decisores políticos e investidores no Templo da Poesia, em Oeiras. No fundo, explica, a biotecnologia trabalha com a modificação de seres vivos para melhorar produtos, serviços e técnicas. “Isto é uma aposta de longo prazo que resulta na geração de valor a partir de conhecimento e de forma resiliente, e é esta visão de futuro que queremos continuar a trabalhar e a desenvolver”, assume.

Foto "Isto é uma aposta de longo prazo que resulta na geração de valor a partir de conhecimento e de forma resiliente, e é esta visão de futuro que queremos continuar a trabalhar e a desenvolver" - Simão Soares, presidente da P-BIO

A importância desta área científica foi igualmente reconhecida por Isaltino Morais, que aproveitou a abertura do primeiro dia de trabalhos no Biomeet para lembrar que o município de Oeiras investe anualmente 1% do seu orçamento no apoio às áreas da ciência, investigação e tecnologia, num total aproximado de 2 milhões de euros. “A ciência e a investigação em Portugal faz-se com muita dificuldade”, diz o presidente da Câmara Municipal de Oeiras que, acrescenta, “ou há instituições privadas que o possam fazer ou o sector público não faz, pelo que entendemos que devíamos investir nessa área”.

O autarca revelou igualmente os planos do município para continuar a investir em biotecnologia e ciências da vida, “uma área com muito potencial”. Para dar início ao projecto, ainda este mês será assinado um protocolo entre a Câmara e várias universidades, com o objectivo de desenvolver um cluster nesta área. Acrescentou ainda “Temos bolsas de doutoramento de 100 mil euros, destinadas a investigadores nacionais e internacionais, seleccionadas pelo IQTB (Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier), integrado na Universidade Nova de Lisboa.

Transferência de conhecimento é pedra na engrenagem

Uma ligação mais estreita entre a ciência e a investigação na área dos medicamentos e das terapias inovadoras, e a capacidade de fazer os produtos chegar ao mercado é o que pedem as empresas que actuam no sector da biotecnologia farmacêutica. “Dar o salto para a translação é uma dificuldade”, identifica Rui Amandi de Sousa, CEO da Stemmatters, que acrescenta: “na ciência, nas terapias avançadas, estamos muito bem, mas é preciso fazer o caminho de transformar esse conhecimento em tecnologia”.

O problema principal, refere Francisco Santos, Director de Terapias Celulares da Crioestaminal, é a falta de um pensamento translacional. “Temos condições para criar polos de excelência, para criar alicerces para fazer mais investigação, oferecer carreira, bons hospitais, e muitos doentes com doenças raras para acelerar os ensaios clínicos”. Mas, aponta, “tem que haver uma estratégia”.

Entre outros desafios apontados pelos participantes na sessão ‘Novos Medicamentos e Terapias Avançadas”, destacam-se, como refere Sérgio Simões, vice-presidente da farmacêutica Bluepharma, os custos indirectos muito elevados da indústria que dificultam o desenvolvimento mais eficiente de melhores tecnologias de produção, e a falta de escala. Contudo, adianta, “há muitas coisas onde podemos criar valor e resolver este monopólio da escassez nas cadeias de abastecimento”. Raquel Fortunato, CEO da Genibet, concorda que esta é uma questão muito relevante. “São poucos, o que cria grandes desafios no abastecimento”.

Esta é a era dos insectos?

Alimentar oito mil milhões de pessoas em todo o mundo é um desafio com que a indústria alimentar se debate já hoje. Um cenário ainda mais dificultado pela escassez e esgotamento de alguns recursos. A biotecnologia é, por isso, uma ferramenta essencial para criar produtos alternativos e inovadores, que permitam chegar a muito mais gente.

Os insectos são já, e cada vez mais, uma alternativa e matéria-prima para um conjunto de produtos alimentares. A Agenda Mobilizadora InsectERA, que envolve 19 empresas, é um dos maiores e mais ambiciosos projectos nesta vertente. Com um investimento global na ordem dos 42,9 milhões de euros, 67% dos quais financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a InsectERA visa instalar quatro unidades industriais e dois centros I&D numa zona industrial inactiva, e criar um novo sector bio industrial em Portugal, que inclua desde o desenvolvimento laboratorial, à produção industrial, com vista a colocar no mercado uma centena de novos produtos, processos e serviços. Esta Agenda Mobilizadora irá igualmente instalar a primeira zona económica circular onde serão recebidos produtos que, posteriormente, “serão transformados para serem matéria-prima noutras indústrias”, explica António Campos. Entre estes produtos, reforça o secretário-geral, estarão opções alimentares para pessoas, animais e plantas.

Falta planeamento e dinheiro em Portugal

Na mesa-redonda que se seguiu, e perante o exemplo ambicioso desta Agenda Mobilizadora, os empresários presentes reconheceram que este projecto ultrapassou, desde logo, obstáculos comuns em Portugal: planeamento, foco e financiamento.

O tempo que medeia a vertente científica de um projecto e a sua colocação no mercado é, nestas áreas, muito longo, o que dificulta a sua gestão, como explica Diogo Palha, CFO (Chief Finantial Officer) da Entogreen, que trabalha com a mosca soldado-negro e, através dela, faz a bio digestão de subprodutos vegetais para produzir proteína, óleo e fertilizante. A empresa existe desde 2014, mas só agora está a começar a ter facturação. “É difícil financiar um projecto inovador, sem provas dadas e notoriedade que se consegue com a escala, que também é um desafio”, diz. Uma luta partilhada pela Carbocode Food, que trabalha no sentido de assegurar que os leites de fórmula sejam cada vez mais parecidos com o leite humano. Carlos Faro, director de assuntos externos da Carbocode Food, reconhece que estes projectos contam com períodos de desenvolvimento entre cinco e sete anos, “e a verdade é que é sempre bom ter outras oportunidades para ter receitas distintas nesse processo para entusiasmar os investidores”.

Foto "É difícil financiar um projecto inovador, sem provas dadas e notoriedade que se consegue com a escala, que também é um desafio" - Diogo Palha, CFO da Entogreen

“O dinheiro é escasso, é lento e só atraído por si próprio”, complementa Pedro Pissarra. Na Chrysea Labs, fundada na Irlanda mas com atividades em Portugal, o CEO acredita que teve a sorte de estar no sítio certo, na altura certa. “Jogamos com as eficiências e com as ineficiências tanto de um país como do outro, conseguimos atrair investimento e, em Portugal encontramos o melhor talento na bioengenharia”. Luísa Cruz não tem dúvidas de que assim é. “A qualidade do talento nacional é muito boa, e valorizada no mercado europeu”, diz fundadora da Microharvest, criada em 2021. Exactamente por isso, apesar de ser global, a empresa luso-alemã focada no desenvolvimento de proteína microbiana, começou o seu negócio em Portugal. “Há esta gana de querer fazer com que as coisas aconteçam em Portugal”, aponta.

Biotecnologia azul é uma área emergente

Portugal tem condições para se tornar uma referência na biotecnologia azul, área relacionada com o oceano e os mares, e com a exploração e aproveitamento de organismos marinhos. A afirmação é de Helena Vieira, fundadora de várias start-ups e investigadora no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), na Universidade de Aveiro, que recorda que o país é composto por 97% de água, tem uma das maiores Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) do mundo, e ocupa 48% das águas marinhas europeias. “O oceano é muito importante para o país”, sublinha.

Entre as aplicações da biotecnologia azul, Helena Vieira destaca a utilização de algas, bactérias e outros microrganismos para a alimentação, para a produção de artigos de cosmética, enzimas que permitem dar cores a calças de ganga sem uso de materiais poluentes, ou jeans produzidos a partir de um polímero retirado do plástico dos oceanos. Adicionalmente, refere a investigadora, “o oceano pode fornecer inovação aos sectores que mais precisam, mas a transferência de conhecimento para o mercado continua a ser uma dificuldade”.

Foto "O oceano pode fornecer inovação aos sectores que mais precisam, mas a transferência de conhecimento para o mercado continua a ser uma dificuldade" - Helena Vieira, investigadora no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar

Outras dificuldades, apontadas pelos participantes na sessão “Portugal como um hub para a biotecnologia azul”, passam pela falta de escala, à semelhança do que acontece noutras áreas da biotecnologia, literacia financeira para aceder a fontes alternativas de financiamento, como o capital de risco, e foco, não esquecendo que, apesar de tudo, a biotecnologia azul cresce anualmente o dobro da economia global do país, e atrai investimento em investigação acima da média nacional. “É preciso equilibrar as forças e as fraquezas para avançar com determinação”, conclui Helena Vieira.

Atrair e reter empresas e talento é o desafio do sector

Apesar da sua dimensão ainda reduzida, o sector da biotecnologia em Portugal está a crescer e conta com um potencial “muito interessante”, afirma Madalena Alves. A Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que falava no segundo dia do Biomeet 2023, recorda que é um sector essencialmente exportador com uma taxa de exportação na ordem dos 60%. “É um sector com recursos altamente qualificados, 86% com licenciatura, 61% dos CEO com doutoramento, e 51% com menos de 35 anos”, salienta.

Foto "É um sector com recursos altamente qualificados, 86% com licenciatura, 61% dos CEO com doutoramento, e 51% com menos de 35 anos" - Madalena Alves, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia

Números relevantes, numa área em que ainda existe alguma precariedade na academia, um factor que a FCT procura combater através de instrumentos, programas e bolsas, alguns dos quais em parceria com universidades e empresas. Uma opinião e visão partilhada por Carlos Pascoal Neto. No RAIZ, o centro de investigação da floresta e papel que dirige, os projectos são realizados em cooperação com três universidades, bem como com as empresas das fileiras do eucalipto, indústria da pasta e papel. “É um trabalho que apoia todo o sector, e uma área onde Portugal pode ter um papel muito importante a nível europeu”.

Com metas climáticas ambiciosas e em contagem decrescente, o responsável acredita que a indústria europeia de pasta e papel pode ser relevante nestes desafios, pois as unidades de produção podem ser transformadas em bio-refinarias. “As florestas plantadas são um dos maiores repositórios de carbono do planeta, madeira e biomassa de origem vegetal são materiais renováveis, com uso muito versátil, assim como o papel e derivados e que podem contribuir para uma indústria circular de forma decisiva”, salienta.

Sobre a questão se pode a biotecnologia ser um catalisador da bioeconomia, a resposta dos participantes no primeiro painel do segundo dia do Biomeet 2023, não deixa margem para dúvidas. O país tem as condições para ter um papel relevante nesta área, mas os problemas continuam a ser os de sempre: escassez de talento e uma gestão nem sempre eficiente dos recursos disponíveis.

Foto "A qualidade do talento nacional é muito boa, e valorizada no mercado europeu" - Luísa Cruz, fundadora da Microharvest

Já sobre a criação de clusters de biotecnologia, tema em debate no último painel, os desafios apontados pelos participantes seguem a mesma linha. Atrair empresas, start-ups e scale-ups, mas também financiamento, estão entre as principais dificuldades. A colaboração dos municípios é considerada fundamental, com alguns bons exemplos de parceria, como é o caso do Biocant Park, em Cantanhede, ou da Startup Braga.

No entanto, esta proximidade e entendimento nem sempre são uma realidade, pelo que os oradores destacam o papel fundamental das parcerias com empresas locais. Na Universidade Nova de Lisboa, considerada a mais empreendedora da Europa, como revela a vice-reitora, Isabel Rocha, a ligação à comunidade empresarial local “é muito relevante”.

A criação de clusters especializados é também muito importante para atrair e reter talento para regiões mais descentralizadas. Mas, para fazê-lo, dizem os oradores, é preciso encontrar factores diferenciadores e criar condições atractivas de vida e de habitação. A dificuldade de muitas destas empresas em atrair pelo salário, abre portas ao desenvolvimento de projectos inovadores que, por si só, sejam capazes de atrair este talento. Em jeito de conclusão da edição de 2023 do Biomeet, Simão Soares, deixa o mote: “Não devemos perder a ambição de fazer projectos com génese nacional e impacto global”.

Foto "Portugal tem vantagens competitivas para construir um sector económico de elevado valor científico, assente no emprego altamente qualificado, e com uma grande componente exportadora para o mercado global" - José Maria Costa, Secretário de Estado do Mar

“Portugal tem vantagens competitivas para construir um sector económico de elevado valor científico, assente no emprego altamente qualificado, e com uma grande componente exportadora para o mercado global”, conclui o Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, que participou no encerramento da conferência. O governante recorda que o país tem condições para promover a reindustrialização de sectores tradicionais através da biotecnologia, nomeadamente a biotecnologia azul, especialmente seguindo um modelo de governação assente na colaboração. “Queremos ser pioneiros na investigação da biotecnologia azul à escala industrial, tirando partido das mais-valias naturais e geopolíticas”, reforça.

Promover o empreendedorismo, o emprego qualificado através de uma rede azul vocacionada para a economia azul, dinamização de polos distribuídos pelo território nacional, criação de portos tecnológicos, estabelecendo pontes com a academia, empresas de economia azul, para criar mais valor, é o caminho que o país deverá seguir. José Maria Costa recorda igualmente que este é o momento de avançar, aproveitando o potencial dos fundos comunitários como PRR, PT 2030, Compete 2030, INTERREG Atlântico, ou Portugal Blue. A meta, revela, será chegar a 2030 na liderança europeia da investigação na biotecnologia azul.