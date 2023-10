A Istambul de Ara Güler: o vento da mudança na Turquia

A partir de 1950 e ao longo de mais de 70 anos, Ara Güler (1928-2018) tornou-se um fotógrafo mítico, cujo génio forjou o imaginário da Turquia moderna. Dias depois da inauguração em Istambul do museu com o seu nome (tendo-se implicado ativamente na organização do espólio), Ara Güler morreu aos 90 anos, deixando uma vasta obra fotográfica que testemunha a cadeia de transformações sociais instaurada com a república de Mustafa Atatürk em 1923, a resistência popular diante da voragem do progresso e as revoluções militares na década de 60 — um compêndio ilustrado da transmissão dos saberes quotidianos sob a fúria dos regimes.

