Nesta maratona de edição podes criar mais páginas sobre mulheres negras na Wikipédia

Chama-se Editatona Visibilidade Negra e é, como o nome indica, uma maratona de edição e criação de páginas da Wikipedia para dar visibilidade a mulheres e pessoas não-binárias negras. Organizada pelo colectivo Wiki Editoras Lx, em parceria e com curadoria da BANTUMEN, vai decorrer no sábado, 28 de Outubro. A escolha das páginas editadas é baseada na PowerList 100, um evento da BANTUMEN que destaca as personalidades negras da lusofonia.

O projecto não é novo. Desde 2019 é organizado mais do que uma vez por ano, com foco em personalidades diferentes. Recentemente, a 29 de Julho, criaram e melhoraram páginas de artistas trans negras, com curadoria de Lolo Arziki.

A relevância é clara."Apenas 20% do conteúdo da Wikipédia é dedicado a mulheres e pessoas não-binárias e apenas 13% das pessoas que editam a enciclopédia online pertencem a este grupo", destaca a Wiki Editoras Lx. A organização acredita que eventos deste género também são fundamentais para reduzir a disparidade na representatividade racial e no enviesamento de conteúdo relacionado com personalidades e histórias negras.

Esta edição vai ocorrer das 11h às 16h, na PENHA SCO, Rua Neves Ferreira, em Lisboa. A participação é gratuita, apenas está sujeita a uma inscrição prévia. Para te inscreveres, basta enviares o teu nome para editoraswikipedialx@gmail.com. O evento dispõe de almoço e serviço de babysitting para quem desejar ou precisar de levar crianças.