Inglaterra fica com o bronze no Mundial de râguebi

Num jogo com pouca qualidade, os ingleses derrotaram a Argentina, por 26-23, terminando o Campeonato do Mundo no terceiro lugar.

Houve emoção até ao último minuto, mas, como se previa, o penúltimo jogo do Campeonato do Mundo de râguebi de 2023 não deixará muitas saudades. Inglaterra e Argentina defrontaram-se nesta sexta-feira no Stade de France, em Saint-Denis, na partida de atribuição do terceiro e quarto lugar da competição e, com um triunfo por apenas três pontos (26-23), foram os europeus que asseguraram o último lugar do pódio.

Quarenta e oito dias depois de se terem defrontado no primeiro jogo que realizaram no Mundial 2023 – a Inglaterra venceu por 27-10 -, mesmo sendo uma das partidas com menos pressão na competição, ingleses e argentinos não fugiram ao (mau) guião esperado, com o resultado de sempre: no quinto frente-a-frente entre os dois países em Campeonatos do Mundo, os britânicos somaram a quinta vitória.

O jogo mostrou o que já se conhecia das duas equipas. Se de um lado os ingleses não abdicavam um milímetro de explorar ao limite o seu grande trunfo (jogo ao pé), do outro os argentinos continuaram a ser um “XV” com pouca chama e sem a entrega que tradicionalmente caracteriza os “pumas”.

Assim, o jogo esteve muito longe de ser entusiasmante. Mais tranquila, a Inglaterra soube ir somando pontos à medida que criava oportunidades e, aos 13’, vencia por 13-0, com penalidades de Farrell e um ensaio de Ben Earl. A pagar pelos erros não forçados cometidos, os sul-americanos tiveram de arriscar e, aos 36’, chegaram ao ensaio, por Cubelli.

A segunda parte começou com erros de parte a parte que resultaram em ensaios para os dois lados e seis pontos de diferença no marcador (26-20 para a Inglaterra), mas, mesmo tendo tido oportunidades para chegarem ao triunfo, a Argentina apenas voltou a pontuar através de uma penalidade, não evitando a derrota por 23-26.