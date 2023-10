Mau tempo: inundações e cortes na circulação rodoviária no distrito de Viana do Castelo

O distrito de Viana do Castelo esteve sob aviso vermelho entre as 5h00 e as 9h00 da manhã desta quinta-feira. A chuva forte que caiu na região provocou várias inundações, nomeadamente na zona histórica de Arcos de Valdevez. Há ainda estradas e pontes cortadas ou com limitações ao trânsito.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) também emitiu alertas para os distritos de Braga e Vila Real, que estiveram sob aviso laranja por causa da chuva até às 9h00 de hoje. Já Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra mantêm o aviso até às 15h00. Distritos como o Porto, Leiria e Castelo Branco estão sob aviso amarelo, por causa da chuva, até às 15h00 do dia de hoje. O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Beja até às 12h00 de hoje devido ao vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

No que concerne a agitação marítima, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso laranja. Prevêem-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir a altura máxima de dez metros entre as 6h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado. Os distritos de Faro, Lisboa e Beja estão sob aviso amarelo, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros entre as 6h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado” e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. Na quarta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população devido à previsão de chuva “forte e persistente”, vento forte e agitação marítima, em especial nas regiões norte e centro.

A ANEPC alerta ainda, com base em informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que “é expectável” um aumento do volume da água na albufeira de Ribeiradio e a jusante desta barragem um aumento na zona de Águeda, podendo também haver um aumento na bacia do Mondego, junto a Coimbra, “caso se verifiquem as previsões de precipitação forte”.

Rio Vez galga as margens e inunda zona histórica de Arcos de Valdevez

O rio Vez, em Arcos de Valdevez, galgou as margens e inundou a zona histórica da Valeta, invadindo um estabelecimento comercial e o rés-do-chão de algumas habitações, disse o comandante dos bombeiros voluntários à agência Lusa. Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, Filipe Guimarães, adiantou que, além da freguesia da Valeta, o rio Vez submergiu os pontilhões (pequenas pontes) de Gondoriz e Rio de Moinhos, impedindo a circulação rodoviária.

Durante a noite, os bombeiros de Arcos de Valdevez foram chamados para retirar uma viatura abandonada pelo condutor no pontilhão de Gondoriz. “O condutor arriscou passar e foi travado pela água”, explicou Filipe Guimarães à Lusa. O comandante adiantou que a ligação rodoviária entre Britelo, em Ponte da Barca, e Soajo e Ermelo, em Arcos de Valdevez, está cortada junto à antiga estação hidroeléctrica devido a uma derrocada de grandes dimensões.

Segundo as declarações de Filipe Guimarães à agência Lusa, entre as 23h de quarta-feira e as 8h de hoje, registaram-se 12 ocorrências. Além das cheias, os bombeiros acorreram a situações de quedas de muros e árvores, entre outras.

No concelho de Viana do Castelo, fonte dos bombeiros sapadores adiantou que entre as 00h e as 8h foram contabilizadas sete ocorrências, entre elas, um deslizamento de terras junto à Estrada Nacional (EN) 13, perto da Escola Básica e Secundária de Monte da Ola, levantamento de tampas de saneamento que não aguentaram a pressão da água e quedas de árvores de médio porte.

Cheias cortam circulação nas pontes de Estorãos e Santa Marinha em Ponte de Lima

A circulação rodoviária nas pontes de Estorãos e de Santa Marinha, em Ponte de Lima, encontra-se cortada ao trânsito devido à subida das águas dos rios Estorãos e Labruja, disse hoje o comandante dos bombeiros voluntários à Lusa. Segundo o comandante dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, a circulação rodoviária está cortada na ponte de Estorãos, inundada pelas águas do rio Estorãos, e o mesmo acontece na ponte de Santa Marinha, em Arcozelo, alagada pelo rio Labruja.

O comandante referiu também que a “subida rápida” do rio Lima, em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, submergiu duas viaturas estacionadas na zona do areal, e, pelas 9h20, os bombeiros ainda não as tinham conseguido retirar. O responsável disse ter sido solicitada à Protecção Civil a intervenção de uma grua.

Carlos Lima manifestou à agência Lusa preocupação com a subida rápida do rio Lima e com o aproximar da preia-mar, prevista para as 13h. “Continua a chover. O rio está a subir cerca de dez a 20 centímetros em meia hora”, explicou.