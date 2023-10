Demolição da refinaria de Leixões começa na segunda-feira

A demolição da antiga refinaria de Matosinhos começam na próxima segunda-feira, 23 de Outubro, anunciou nesta quarta-feira a Galp. A empresa informa que esta fase durará cerca de dois anos e meio. O desmantelamento da estrutura começou há dois anos.

Segunda a empresa, desde que a refinaria em Leça da Palmeira foi encerrada, "foi implementado um vasto conjunto de operações preparatórias que incluiu a paragem das unidades processuais em segurança, o processo de limpeza e desgaseificação de todas as unidades processuais, equipamentos e tubagens para garantir a eliminação de hidrocarbonetos e produtos." Concluída esta fase, começa agora o desmantelamento, a que se seguirá a reabilitação ambiental dos solos.

A Galp assegura que para preparar a demolição foram contactados "o Governo, Município de Matosinhos, entidades reguladoras e licenciadoras, protecção civil e autoridades locais, bem como moradores e associações comerciais da zona envolvente à Refinaria." Nesses encontrados foram apresentadas medidas para "monitorizar, controlar e mitigar possíveis constrangimentos pontuais que possam ser suscitados na sequência dos trabalhos em curso", que podem ser consultada no site que a Galp criou ​para acompanhar a demolição.

A refinaria funcionou durante meio século em Leça da Palmeira até encerrar a 30 de Abril de 2021. Na altura, em comunicado à CMVM, a Galp justificou a decisão com as “alterações estruturais dos padrões de consumo de produtos petrolíferos motivados pelo contexto regulatório e pelo contexto covid-19”, que “originaram um impacto significativo nas actividades industriais de downstreaming”, assegurando que “o aprovisionamento e a distribuição de combustíveis no país não serão impactados por esta decisão”. As operações foram concentradas em Sines.