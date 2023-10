Portugal aposta no hidrogénio para acelerar a transição energética

Exportações. Portugal é um crónico importador de energia, algo que pode mudar com o desenvolvimento do hidrogénio verde. O objectivo do Governo passa por começar a vender produtos derivados do hidrogénio para o exterior pela primeira vez em 2026. Para tal é determinante a construção do corredor verde H2Med que vai ligar a Península Ibérica ao resto da Europa. A interligação entre Celorico da Beira e Zamora será associada a um gasoduto que conecta Barcelona e Marselha por via marítima. O terminal de Sines será outra das vias de exportação.

Vales de hidrogénio. Portugal conta já com inúmeros investimentos nesta tecnologia energética, que estão incluídos em cinco zonas privilegiadas para o desenvolvimento de projectos de produção, distribuição e consumo deste gás renovável, que são conhecidos como “vales do hidrogénio”. Destacam-se cinco: dois em Sines, um no distrito de Leiria, um em Vila Franca de Xira e outro em Oliveira do Bairro. O Sines Hydrogen Valley é o maior de todos, contando com um pipeline de investimentos de 22 mil milhões de euros até 2035, o que corresponde a cerca de 10% do PIB do país.

Aço verde. As indústrias pesadas consomem energia de forma intensiva e emitem grandes volumes de gases poluentes. Para produzir uma tonelada de aço, são emitidas duas toneladas de dióxido de carbono, daí que o fabrico de aço verde seja um dos objectivos mais eficientes na utilização de hidrogénio verde. O desenvolvimento de uma indústria de aço verde pode atrair outras cadeias de valor estratégicas, como a indústria de veículos eléctricos, potenciando a exportação deste produto.

Mobilidade. Além do potencial exportador, descarbonização da indústria e substituição do gás natural através da injecção na rede, o hidrogénio pode também jogar um relevante papel na redução das emissões poluentes associadas à mobilidade. Nomeadamente no transporte rodoviário e ferroviário de passageiros e de mercadorias, bem como no consumo generalizado através de postos de abastecimento. Embora a existência de autocarros movidos a hidrogénio já seja uma realidade, o impacto efectivo na mobilidade só deverá ser sentido a partir de 2030.