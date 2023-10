Portugal contará com três ciclistas nas provas de estrada em Paris2024

A comitiva nacional deverá contar com uma ciclista, o que representará o regresso do ciclismo feminino a palco olímpico, 28 anos depois.

Portugal vai ter três ciclistas (dois homens e uma mulher) nas provas de estrada dos Jogos Olímpicos Paris2024, anunciou nesta quarta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), após a actualização do ranking mundial de final da temporada.

No sector masculino, Portugal terminou o ano na 12.ª posição da hierarquia mundial e vai estar representado por apenas dois ciclistas, apesar de ter sido a melhor colocação dos últimos três ciclos olímpicos (14.º para o Rio2016 e 23.º para Tóquio2020).

Contudo, a redução do pelotão masculino faz com que Portugal repita os dois representantes de Tóquio, ficando a dois dos presentes no Rio de Janeiro.

Graças ao sexto lugar de Nelson Oliveira no último Mundial, Portugal vai ter dois representantes no contra-relógio, sendo que serão os mesmos dois ciclistas a competir igualmente na prova de fundo.

O 45.º posto no ranking feminino permite a Portugal levar uma ciclista a Paris, o que deverá representar o regresso do ciclismo feminino, 28 anos depois da presença de Ana Barros em Atlanta1996.

O melhor resultado português em provas de estrada de ciclismo aconteceu em Atenas2004, quando Sérgio Paulinho conquistou a medalha de prata na prova de fundo.

Estas quotas ainda terão de ser confirmadas pela União Ciclista Internacional (UCI) e pelo Comité Olímpico de Portugal (COP).