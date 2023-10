Uma fotógrafa voltou à Arménia para ver como a guerra mudou as crianças

Madelaine Ekserciyan nasceu na Argentina, mas as suas raízes são arménias. "A minha família, tanto do lado materno como paterno, migrou devido à perseguição e limpeza étnicas que irromperam em 1915 e que deram origem ao genocídio arménio", conta ao P3 a fotógrafa, em entrevista, a partir de Buenos Aires, onde reside. Há nove anos, em 2014, começou a visitar regularmente a Arménia, no sentido de melhor compreender a sua história familiar e de desenvolver um laço estreito com o país. Das suas visitas regulares nasceu o projecto Mayrig, que se encontra presentemente em exposição no Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, ao abrigo do festival Encontros da Imagem.

O conjunto de imagens que Madelaine Ekserciyan desenvolveu parcialmente na região de Nagorno-Karabakh tem foco na vida das crianças arménias e na relação que têm com a guerra, "como a normalização da violência e os sentimentos nacionalistas alteraram os seus espaços de lazer, de brincadeira". O conflito na região de Nagorno-Karabakh, que parece ter, por ora, chegado a um desfecho com o êxodo em massa da comunidade arménia, decorre desde 1988, ainda antes da queda da União Soviética, que ambos os países integraram até 1991. O convívio com a guerra ou com a ameaça de violência é algo permanente para as crianças de região.

Madeleine sempre teve um vínculo muito próximo com as crianças. "Tenho uma recordação muito forte e vívida de uma experiência que tive na Arménia. Um dia estava com a minha família numa aldeia, Karin Tag, que hoje já tem outro nome, quando vi uma peça num jardim infantil, onde meninos e meninas representavam aquilo que seria o seu futuro. Elas usavam vestidos de gala, eles uniformes de padrão camuflado, como os que se usam na guerra, e tinham nas mãos armas de plástico, marchavam e rastejavam no chão. Todos estavam muito sérios. Nessa altura, os meus sobrinhos tinham aquela idade e pensar neles a viver essa situação partia-me o coração. Parecia-me muito injusto que aquelas crianças tivessem de viver uma realidade tão distinta da de tantas crianças do mundo."

Ainda há poucos dias, refere Madelaine, "crianças de Artsakh tiveram de deixar tudo para trás, repentinamente" e encontrar refúgio na Arménia. "Ter armas apontadas às suas casas, estarem expostos a que, em qualquer momento, possam disparar sobre eles" é algo que a fotógrafa considera profundamente injusto. "Naquela região, no interior das escolas, existe uma divisão com armas para que as pessoas se possam defender em caso de ataque", exemplifica. Por baixo dos edifícios escolares existem bunkers onde poderão esconder-se caso seja necessário, afirma. "Isso aconteceu há dias em Artsakh, onde as crianças tiveram de refugiar-se, junto das mães e avós em bunkers, e onde permaneceram vários dias sem comida ou medicamentos."

Na maioria das escolas da região existe também uma área dedicada aos mártires, aos arménios que deram a sua vida pela pátria, onde estão expostas fotografias com os rostos dessas pessoas, juntamente cartas que foram escritas por elas nos últimos dois anos. "As crianças não deveriam considerar normal terem de defender o seu país, dar a sua vida, assim que atinjam a maioridade. O serviço militar na Arménia é obrigatório."

A fotógrafa conclui que "as crianças são universais e universal é o seu desejo de brincar". "Elas são livres na forma como brincam? Ou será que nós, adultos, as condicionamos?" Mayrig não fornece respostas, apenas indícios. "As condições em que as crianças crescem e se desenvolvem condicionam o seu futuro. Elas são o futuro e temos de protegê-las. Quanto mais aprofundo este tema mais me dou conta de que existem muitos casos como este noutras áreas de conflito, em campos de refugiados, onde os direitos das crianças são violados, onde não são protegidos. Essas vivências marcam e condicionam o seu futuro." E o futuro de todos.