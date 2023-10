Rumo a eventos desportivos mais seguros e acolhedores

Num mundo onde o desporto atravessa barreiras geográficas, culturais e sociais, cada vez mais exigente, torna-se imperativo garantir elevados padrões de protecção, segurança e serviço para com todos aqueles que participam ou assistem a espectáculos desportivos. São estes os três pilares do modelo preconizado pelo Conselho da Europa para os espectáculos desportivos, numa convenção ratificada por Portugal em 2018.

É com profundo sentido de compromisso e responsabilidade que a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) organiza, nos dias 13 e 14 de Outubro, em Viseu, o Congresso Internacional S4 (Safety, Security and Service at Sports Events).

Com transmissão ao vivo para os países representados no Comité de Segurança dos Eventos Desportivos do Conselho da Europa, este evento marca o lançamento oficial de um curso online, em versão portuguesa desenvolvida pela APCVD, em parceria com o Conselho da Europa e a Universidade de Liverpool, gratuito e dedicado aos pilares protecção, segurança e serviço em eventos desportivos.

Destinado a um público-alvo composto por gestores de segurança, assistentes de recinto desportivo e forças de segurança, entre outros, este evento pretende contribuir para a capacitação e sensibilização de profissionais que operam na área da segurança dos espectáculos desportivos.

Com aproximadamente 400 participantes com presença confirmada, o congresso reunirá nos diversos painéis peritos internacionais e representantes do Conselho da Europa, FIFA, UEFA, Interpol, Universidades de Liverpool e de Alcalá, para além de figuras como o Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, o treinador da selecção nacional de andebol, Paulo Pereira e ainda nomes como Carlos Daniel, Duarte Gomes, Cândido Costa e Susana Feitor.

Este evento não se centra na frequentemente debatida temática da violência. Pretendemos antes dar palco a práticas, reflexões e partilhas que contribuam activamente para que os espectáculos desportivos sejam cada vez mais seguros, inclusivos e acolhedores. Pretendemos substituir hostilidade por hospitalidade, lançando sementes para o futuro, inspirando todos os presentes a contribuir activamente neste desígnio.

O congresso constituirá uma plataforma de partilha, aprendizagem e cooperação entre profissionais, académicos e entusiastas. Acredito que, juntos, podemos criar um legado positivo, onde o desporto promove valores e se assume como veículo de união, inclusão e respeito mútuo.