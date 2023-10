OE2024: mais do que euros, é necessário fazer

O Orçamento do Estado para 2024 não tem grandes novidades face ao ano anterior. Em termos financeiros, as verbas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm um aumento, passando de um orçamento inicial de 12.208 milhões de euros em 2023 para 13.201 milhões de euros de orçamento inicial em 2024. Para este reforço de verba, as medidas preconizadas são, no essencial, as mesmas do ano passado.

