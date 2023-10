Argentina apurada, falta entregar a última vaga nos quartos-de-final

Com o triunfo dos “pumas” contra o Japão, apenas resta saber se será Fiji ou Austrália a fechar o grupo das oito melhores selecções do Mundial de râguebi

Com dois jogos ainda por cumprir na fase de grupos do Campeonato do Mundo de râguebi, já só resta uma vaga entre as oito melhores selecções do França 2023. A Argentina, com o triunfo neste domingo frente ao Japão (39-27), assegurou o penúltimo lugar nos quartos-de-final e vai defrontar o País de Gales. Resta saber quem será o rival da Inglaterra: Fiji ou Austrália. Portugal terá uma palavra a dizer nessa decisão.

No primeiro jogo do último dia da fase de grupos – às 16h45 haverá um Roménia-Tonga onde apenas está em discussão a fuga ao último lugar do Grupo B -, Argentina e Japão não defraudaram as expectativas.

Com as duas selecções empatadas no segundo lugar – vantagem para a Argentina -, eram os nipónicos que tinham de vencer, mas os “pumas” confirmaram o favoritismo num jogo de grande qualidade.

Apesar da desvantagem de 12 pontos, o Japão voltou a deixar uma excelente imagem. Os asiáticos perdiam ao intervalo por 14-15 e, até 12 minutos do fim, o triunfo da Argentina nunca teve seguro, mas o terceiro ensaio no jogo de Mateo Carreras, que colocou o resultado no 39-27, acabou com as dúvidas sobre quem se juntava à Inglaterra no apuramento no Grupo D.

Resta agora definir quem será a última selecção qualificada e tudo ficará decidido no Portugal-Fiji desta noite: aos fijianos basta somarem um ponto de bónus (quatro ou mais ensaios ou derrota por menos de oito pontos) para colocarem a Austrália, pela primeira vez na história dos “wallabies”, fora dos quartos-de-final de um Mundial