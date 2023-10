Sp. Braga volta a mostrar serviço nas horas extras

Tal como acontecera a meio da semana, para a Liga dos Campeões, o Sp. Braga voltou a mostrar que é uma equipa com baterias de longa duração. Esteve muito perto de perder o jogo da 8.ª jornada com o Rio Ave, mas os riscos que correu e a perseverança que revelou foram premiados com uma reviravolta já em tempo de compensação (2-1).

Os vila-condenses começaram a partida da melhor forma e agarraram-se com unhas e dentes ao golo marcado logo aos 5’ por Leonardo Ruiz, num desvio simples após assistência de Costinha do lado direito. Foi um início tremendo do Rio Ave, que esteve muito próximo de repetir a dose aos 5’ da segunda parte, mas dessa vez Ruiz falhou escandalosamente o 2-0, oferecido em bandeja de prata por Fábio Ronaldo.

Nunca saberemos o que teria acontecido se a bola tivesse entrado. O que sabemos é que, nessa altura, o Sp. Braga (que alinhou sem Ricardo e sem André Horta) já tinha feito duas substituições e já tinha criado, até ao intervalo, uma mão-cheia de ocasiões para marcar, com destaque para o remate de Marín à malha lateral (11’), o golpe de cabeça de Al Musrati (14’) ou o disparo de Bruma (16’) ligeiramente por cima.

O Rio Ave, a defender em 5x4x1, ia bloqueando as portas de entrada ao adversário e, quando já não restava alternativa, surgia Jhonatan a salvar (o guarda-redes brasileiro fez uma exibição de luxo). Mas antes de o Sp. Braga ter resolvido o puzzle as bancadas do estádio voltaram a gelar, quando Fábio Ronaldo fez o 2-0 — que seria anulado por fora-de-jogo no início da jogada.

Foi o mote de que precisavam os minhotos, que alargaram a frente de ataque e, com Roger endiabrado, aproveitaram a largura para oferecer o 1-1 a Banza, de cabeça, e o 2-1 a Abel Ruiz, num desvio na pequena área. Tudo já na compensação e com direito a festejo efusivo de Artur Jorge.