Sintetizadores, kraut e thrash metal: o Super Nova a explodir com a música portuguesa

No início da segunda ronda do Super Bock Super Nova, evento que se espalha por várias cidades do país para dar espaço à música feita em Portugal em fase de expansão e explosão, três bandas subiram ao palco do Maus Hábitos, no Porto. Numa sala a rebentar pelas costuras, os Conferência Inferno agarraram-se aos sintetizadores, os MДQUIИД ao seu kraut rock e os Cobrafuma ao thrash metal. E o público entregou-se à música dos três grupos. Ao mesmo tempo, nesta sexta-feira, noutras cidades e noutros bares, outras bandas também subiram a palco para tocarem. O PÚBLICO esteve no bar portuense e chegou a tempo de apanhar as actuações de MДQUIИД e Cobrafuma. A seguir ainda houve DJ set de The Ema Thomas.