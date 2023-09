Albuquerque indigitado presidente do governo da Madeira. Posse até final de Outubro

Líder do PSD-Madeira foi indigitado pelo representante da República como presidente do Governo Regional e prometeu um acordo com o PAN “à prova de bala”.

O representante da República na Madeira indigitou esta quarta-feira Miguel Albuquerque como presidente do governo regional, após considerar que o entendimento entre PSD e PAN dá garantias de estabilidade governativa.

“O senhor representante incumbiu-me de formar governo. É isso que vou fazer nos próximos dias. Vou fazê-lo com a celeridade possível e apresentarei os nomes brevemente”, avançou Albuquerque aos jornalistas após o encontro com Ireneu Barreto, adiantando que a “tomada de posse do governo será seguramente antes do fim do mês de Outubro”.

Miguel Albuquerque não respondeu se orgânica do executivo regional vai sofrer alterações devido à gestão de forças com o CDS-PP, cujo líder nacional já se demarcou do acordo firmado entre PSD e PAN.

O partido que governa a Madeira há 47 anos está confiante de que o entendimento obtido com a deputada do PAN vai garantir a estabilidade durante os próximos quatro anos. “Vai ser um acordo à prova de bala”, afiançou Albuquerque, que se prepara para um terceiro mandato à frente dos destinos da região.