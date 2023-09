A desinformação é uma arma

Os Protocolos dos Sábios de Sião é o nome de um texto anti-semita, de autoria inexacta, surgido em 1903, que descrevia uma conspiração judaica para dominar o mundo. O texto foi promovido pela Rússia czarista e, apesar de o jornal The Times o ter denunciado como mentira, em 1921, a Rússia bolchevique fez o mesmo até à década de 50. Percebe-se porquê: esse domínio era obtido após a destruição do “mundo ocidental”. A seguir à Segunda Guerra Mundial, os EUA criaram um departamento, na sua embaixada em Berlim, com a missão de enfraquecer a administração soviética da outra metade da cidade. O trabalho do Kampfgruppe consistia em produzir, publicar e distribuir revistas destinadas a subverter militares, funcionários do Estado ou organizações religiosas que o poder comunista de Berlim-Leste suprimira.

