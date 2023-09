O êxodo dos arménios de Nagorno-Karabakh

Há meses que o Azerbaijão tem vindo a aumentar a pressão sobre Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa no Azerbaijão, reconhecida internacionalmente como parte do país. Esta semana, a pressão passou para outro nível e milhares de arménios tiveram de fugir com medo da limpeza étnica na região, devido a uma ofensiva militar.

Milhares de habitantes arménios de Nagorno-Karabakh iniciaram no domingo um êxodo em direcção à Arménia. Em camiões e com poucos pertences, têm tentado assim chegar ao país vizinho.

Esta terça-feira, as autoridades arménias anunciaram que já chegaram ao país mais de 28 mil pessoas deslocadas pela intervenção militar do Azerbaijão no território secessionista de Nagorno-Karabakh.