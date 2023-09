Moreno passa a ser o treinador do Desp. Chaves

O Desp. Chaves oficializou esta quinta-feira a contratação do treinador Moreno Teixeira, que sucede a José Gomes no comando técnico da equipa transmontana, última classificada da I Liga.

Moreno iniciou a temporada à frente do V. Guimarães, tendo abandonado o cargo de treinador principal dos minhotos a meados de Agosto, regressando assim ao activo juntamente com os adjuntos Luís Morgado, Nuno Santos, Nuno Carvalho, Ricardo Jorge e Tiago Castro.

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respectiva SAD informam que há uma nova equipa técnica a comandar os destinos do nosso clube", anunciou o clube nos canais oficiais.

O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que há uma nova equipa técnica a comandar os destinos do nosso clube.

Moreno Teixeira, Luís Morgado, Nuno Santos, Nuno Carvalho, Ricardo Jorge e Tiago Castro compõem o corpo técnico.



Bem-vindos e boa sorte! pic.twitter.com/djN44lniv5 — Grupo Desportivo de Chaves (@gdchaves1949) September 21, 2023

O Desp. Chaves averbou cinco derrotas nas cinco primeiras jornadas do campeonato, tendo chegado a acordo com o técnico José Gomes para a rescisão precipitada pela derrota (4-1) no Bessa.

Moreno estreia-se na recepção ao Estrela da Amadora, jogo agendado para domingo (15h30), referente à 6.ª jornada da I Liga.