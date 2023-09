Combate de wrestling aconteceu dentro de um “comboio-bala” no Japão

O mundo do wrestling não pode ficar mais peculiar? Pode, claro. Esta segunda-feira, dois lutadores de wrestling japoneses enfrentaram-se no interior de um “comboio-bala” que liga as cidades de Tóquio e Nagoya e circula a cerca de 290 quilómetros por hora. O evento foi organizado pela promotora japonesa DDT Pro-Wrestling.

Segundo a Euronews, a promotora reservou uma carruagem inteira para servir de ringue para o combate entre Minoru Suzuki e Sanshiro Takagi. Depois de serem postos à venda, os 75 bilhetes disponibilizados a quem quisesse ver de (muito) perto a luta esgotaram em apenas meia hora.

O combate durou cerca de meia hora e, no final, após uma troca série de socos, suplexes e outras manobras, foi Minoru Suzuki, de 55 anos, quem venceu o confronto que se desenrolou sobretudo no corredor entre os assentos da carruagem. Segundo a Euronews, os lutadores foram proibidos de provocar quaisquer danos ao interior da carruagem.

Não é a primeira vez que a DDT organiza um combate num lugar inusitado, escreve a Sky News, tendo chegado a decorrer, noutra ocasião, uma luta no interior de uma livraria.