Portugal entra a ganhar na Taça Davis no primeiro duelo com a Áustria

Nuno Borges conquistou nesta sexta-feira o primeiro ponto para Portugal frente à Áustria, na eliminatória do Grupo I Mundial da Taça Davis em ténis, ao vencer Jurij Rodionov em três sets na cidade austríaca de Schwechat.

No piso rápido indoor no Multiversum Schwechat, a sudeste de Viena, o número um português e 89.º tenista mundial venceu o 109.º jogador ATP por 7-6 (7-4), 3-6 e 6-3, em duas horas e nove minutos, no primeiro encontro do duelo com a Áustria, que ditará o acesso ao play-off de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2024 e que decorre até sábado.

Ainda nesta sexta-feira, João Sousa (289.º) vai tentar consolidar a vantagem de Portugal, no segundo encontro de singulares, diante de Sebastian Ofner (59.º), o mais cotado dos jogadores austríacos.