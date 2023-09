Sismo em Marrocos. Imagens de satélite mostram a destruição — e os trabalhos de socorro que se seguiram

Quase 2500 pessoas terão morrido na sequência do sismo que atingiu Marrocos na sexta-feira à noite, o mais mortífero a atingir o país nos últimos 60 anos. Segundo o último balanço provisório divulgado pelo Ministério do Interior marroquino, além do elevado número de mortes, há também a contabilizar 2476 feridos. A província mais afectada é Al Haouz, com 1452 vítimas mortais.

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos. O reino de Marrocos decretou três dias de luto nacional.

Numa série de imagens de satélite divulgadas pela empresa Maxar é possível observar a destruição causada por este sismo em várias localidades marroquinas. Noutras, já foi possível captar os tons amarelos e verdes das tendas dos serviços de socorro, montadas para abrigar as populações e acelerar as operações de salvamento no terreno.