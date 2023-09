A Bienal de São Paulo conta uma nova história de Fernão de Magalhães

O cineasta filipino Kidlat Tahimik, 80 anos, pega na sua câmara de filmar feita de bambu enquanto conta a sua versão da história da morte de Fernão de Magalhães, o navegador português que, ao serviço da coroa espanhola, fez a primeira viagem de circum-navegação da História. Sabe-se que ele morreu numa batalha com o povo da ilha de Mactán, provavelmente às mãos do chefe chefe Lapu-Lapu, mais tarde coroado herói nas Filipinas. “Nós temos histórias orais que falam do Lapu-Lapu, mas ninguém sabe ao certo quem matou Magalhães. Nem o cronista da viagem, António Pigafetta, sabe ao certo. Proponho que Magalhães tenha sido morto pela mulher do chefe Lapu-Lapu, que era uma guerreira, uma xamã, uma beldade”, conta o artista ao PÚBLICO em frente a uma gigante instalação escultórica, encomenda da 35.ª Bienal de São Paulo, enquanto finge matar novamente Magalhães com a sua máquina de filmar.

