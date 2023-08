A rampa leva-os ao ar antes de caírem na água, ao lado da BMX. Alguns aguentam-se mais tempo até largarem, finalmente, a pequena bicicleta no mar da praia de Kavouri, perto de Atenas, durante uma demonstração organizada pela Gutless bmx Crew. ​

O BMX, uma especialidade do ciclismo, é um desporto olímpico desde Pequim 2008. Mas nem todos os saltos vencedores terminam com um pôr do Sol assim, sem truques.