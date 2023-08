Há 100 anos ir à praia era assim — com mergulhos de touca e camisola

Como se desfrutava das praias há cerca de 100 anos, em Portugal? As imagens reunidas pela Fundação Calouste Gulbenkian, disponíveis para consulta no seu arquivo online, descrevem o quotidiano dos banhistas na segunda década do século XX. A selecção fotográfica do P3 diz respeito, sobretudo, à realidade das praias chic do Monte Estoril — nomeadamente nas do Tamariz, Carcavelos, Monte Estoril, Costa do Sol —, que o guia de 1918 As Nossas Praias - Indicações gerais para uso de banhistas e turistas, da Sociedade Propaganda de Portugal, descreve como povoação "bem delineada e bem cuidada", onde os veraneantes poderiam optar por divertir-se no Club Internacional ou no Casino Português.

Saltam à vista nas imagens captadas entre 1927 e 1929 as roupas de banho recatadas, as actividades, jogos e confraternizações à beira-mar, as crianças e as suas laboriosas construções na areia. Mas nem sempre as praias foram locais de lazer. No início de século XX abriu-se uma nova era marcada por uma diferente forma de estar e aproveitar as praias. O artigo A Construção Social da Praia, da investigadora Helena Cristina D. Machado, refere que, no século XIX, "o prazer provocado pelo contacto com a natureza marítima é um 'prazer à distância', limitado ao olhar e ao olfacto". É nesse período que surgem infra-estruturas que possibilitam esse contacto distante entre as pessoas e o mar, "como os passeios, os terraços e os miradouros marginais ao espaço de praia". A praia era, então, encarada como um local terapêutico, de purificação, onde o banho de mar era recomendado, logo cedo pela manhã, evitando o contacto com o sol intenso e calor.

Só mais tarde surge o conceito da "praia lúdica", já no século XX. Essa praia, refere a investigadora, é a praia do prazer, da arte dolce far niente, da exposição e mesmo exibição dos corpos. As roupas de banho foram, assim, progressivamente diminuindo. Pessoas de todas as classes sociais passaram, ainda que com hábitos e locais de frequência distintos, a encarar as praias de norte a sul do país como áreas de lazer.