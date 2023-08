Mais informação para mais habitação

O Financial Times publicou na quarta-feira um gráfico com a evolução das rendas em Berlim, Londres, Madrid, Paris e Lisboa, no qual esta se destacava por um espetacular aumento entre 2022 e 2023, mais de 20 pontos percentuais acima das restantes cidades. Em semana de veto presidencial ao pacote Mais Habitação, apressei-me a publicá-lo no Twitter. O meu colega Tiago Tavares, professor de Economia no Instituto Tecnológico Autónomo de México, foi mais atento do que eu à fonte dos dados: a imobiliária Savills, que identificou como uma empresa que opera no segmento de luxo, com sete imóveis (atualmente) para arrendamento em Lisboa.

