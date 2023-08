4ª edição do Prémio IN3+, Um Milhão para a Inovação

Depois de três edições de sucesso, já está a decorrer a nova edição do Prémio IN3+, Um Milhão para a Inovação, uma iniciativa promovida pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda SA (INCM) e que conta com o Alto-Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. Este ano, tem ainda como parceiro institucional a Agência Nacional de Inovação. É um dos maiores apoios para inovação e investigação e surge como um reforço do compromisso de inovação e desenvolvimento assumido pela INCM.

“Este prémio é um desafio lançado a investigadores e empreendedores, com o objectivo de apoiar projectos de investigação e desenvolvimento, em áreas do conhecimento como nanotecnologia, sistemas avançados de informação, robótica, automação e tecnologia de produção e materiais avançados, entre outras, que se relacionem com a ampla e vasta actividade da INCM”, quem o diz é Duarte Azinheira, Administrador da INCM, que acrescenta ainda que esta iniciativa é “uma forma de acrescentar valor, desenvolver tecnologia própria e melhorar a vida dos portugueses, nas mais variadas áreas. Distingue-se em primeiro lugar por ser da responsabilidade de uma empresa pública, que pretende apoiar a inovação de projectos que possibilitem aumentar e melhorar a oferta de produtos e soluções que serão colocados ao serviço dos cidadãos. Produtos que todos conhecem e que andam nas nossas mãos diariamente, como o cartão de cidadão, passaporte, carta de condução, moedas, entre muitos outros exemplos. Assim como o apoio à inovação e investigação é realizado por empresas privadas e outras instituições, também é significativo que esse apoio seja realizado pelo sector empresarial do Estado e neste caso, por uma instituição, que serve o país há mais de setecentos anos”.

4ª edição do Prémio IN3+

“Mais Inovação, Mais Conhecimento, Mais Futuro” é o mote desta 4ª edição, com um valor global de até 1 Milhão de euros. Quanto às candidaturas, podem ser apresentadas por pessoas singulares, ou colectivas, em regime de associação, consórcio ou outro modo formal de parceria, com entidades académicas ou empresariais. O primeiro classificado receberá até 600 mil euros, sendo repartidos até 250 mil e até 150 mil para o segundo e terceiro lugares. Além do financiamento aos projectos eleitos, 2% do valor atribuído vai ainda premiar, de forma directa, os investigadores envolvidos. Para submeter a sua ideia, poderá fazê-lo no site da iniciativa, até ao dia 15 de Setembro, através da consulta do Regulamento e preenchimento dos formulários disponibilizados.

Para o Administrador da INCM, este tem sido um projecto de sucesso, com um balanço bastante positivo. “Das três primeiras edições já resultaram projectos tão interessantes como o Papel Secreto, um projecto liderado por Elvira Fortunato, na altura investigadora e que possibilitou a criação de um laboratório colaborativo, que aposta no desenvolvimento de sistemas electrónicos, utilizando uma tecnologia embebida no papel. Projectos que permitiram inovar a oferta de moedas de colecção, introduzindo tecnologias avançadas numa área tão característica desta empresa, assim como projectos de eficiência fabril, robotização dos processos industriais ou o caso do mais recente vencedor deste prémio, o projecto IDINA, que tem como objectivo modernizar e simplificar os processos de identificação de pessoas, em países onde esses processos ainda são bastante complexos e difíceis de implementar”, partilha, contando em seguida que nesta 4ª edição o objectivo mantém-se, mas com algumas novidades: “Na última edição, a terceira, quisemos renomear o prémio e deste processo surgiu o nome IN3+, que significa mais investigação e mais inovação apoiada pela INCM. Para esta edição apostámos numa nova imagem, associada à inovação, num conceito mais minimalista, mas com o objectivo claro de alargar o espectro deste prémio ao ecossistema do empreendedorismo”.

E porque as novidades não ficam por aqui, este ano haverá também um novo júri presidido por Manuel Heitor, sendo que a anterior presidente, Maria Manuel Leitão Marques, se manterá no painel, ao lado de Vítor Constâncio, Isabel Furtado, Sílvia Garcia e Alcides Gama. Aqui a missão é a de aproximar o prémio de realidades como a economia, a indústria, e as redes de gestão de inovação, bem como ao ecossistema das startups.

Inovação e investigação são palavras que fazem parte do ADN do nosso país e para Duarte Azinheira são iniciativas como esta que permitem que tudo aquilo que já se faz, possa ser feito ainda melhor. “A investigação e a inovação que é feita em Portugal, está entre o que melhor se faz no nosso país, por isso, seria um lamentável desaproveitamento se as empresas não aproveitassem os resultados e os recursos para melhorarem as suas actividades. Parece-me verdadeiramente essencial, que o sector empresarial, seja privado ou público, apoie, invista e sobretudo trabalhe lado a lado com centros de investigação, startups e todo o ecossistema de inovação”, reforça, sobrando ainda tempo para deixar uma mensagem para todos os futuros candidatos: “Desafio-os a apresentarem-nos as suas ideias, com a garantia de que esta é uma oportunidade para trabalharem com uma instituição que já passou por todas as épocas históricas deste país e soube sempre reinventar-se, para continuar a oferecer os melhores serviços aos cidadãos. Com a INCM é possível trabalhar em projectos, que darão origem a produtos e soluções que irão estar na mão e nos bolsos de todas e de todos os portugueses e esse é por si só, um verdadeiro desafio”.

Mensagem entregue, é altura de submeter a sua candidatura e habilitar-se a ter acesso a este Um Milhão para a Inovação. Aponte na agenda e não deixe escapar esta oportunidade de adquirir “Mais Inovação, Mais Conhecimento, Mais Futuro”, até dia 15 de Setembro!