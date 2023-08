Ao segundo dia na Ucrânia, Marcelo discursou em ucraniano e tirou selfies nas ruas de Kiev

Ao fim de dois dias de visita à Ucrânia, entre actos institucionais e visitas ao terreno, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escolheu como um dos momentos marcantes da deslocação a Kiev o encontro que teve, por acaso, junto a um painel de Banksy, com uma moradora já idosa. “E foi, de repente, ver o passado, o presente e o futuro juntos – o passado, a história dela ali (…), o presente, o que ela vive na esperança de ter futuro. Fiquei impressionado com a crença no futuro da velhinha”, comentou Marcelo Rebelo de Sousa, no final de um dia em que surpreendeu os presentes numa cerimónia oficial ao discursar em ucraniano para expressar o apoio incondicional de Portugal à Ucrânia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt